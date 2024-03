Do jara Bavorovští moc změn v kádru neudělali. Proč také, když vedou tabulku I.B třídy. Ze sousedních Vodňan však přivedli Davida Roučku , který naskočil v prvním duelu do druhého poločasu a hned se odvděčil gólem. A to hlavou, přestože byl nejmenším hráčem na place.

Davide, byl to Váš první zápas v dresu Bavorova?

Je to tak, přišel jsem v zimní přestávce do Bavorova z Vodňan.

Takže jste absolvoval již zimní přípravu, jaká byla?

Docela náročná, měli jsme tam i hodně zápasů. Na soustředění bylo hodně běhání, ale myslím si, že se to vyplatilo. Je to na hřišti znát.

Jak se cítíte v týmu lídra tabulky?

Velice dobře. Je tady skvělá parta, takže všechno je super. A k tomu hned výhra.

První utkání a hned první gól. Čekal jste takový vstup do týmu?

Moc jsem si přál se ukázat gólem hned v prvním zápase. Vyšlo to, takže pocity jsou super. Mám velkou radost.

Jak dojde k tomu, že jeden z nejmenších hráčů na hřišti dá góla hlavou?

To také nevím a hned jsem to všem dával k dobrému, že nejmenší hráč dal gól hlavou. Jirka Funda to z pravé strany od brankové čáry dával vzduchem pod sebe přímo na mě, zkusil jsem to hlavou a padlo to tam.

Přišel jste pomoci k postupu do I.A třídy?

Doufám, že ano, rád bych k postupu pomohl. Věřím, že na jaře již neztratíme žádný bod, všechno vyhrajeme a postoupíme.

Ve Vodňanech asi budou smutní, že Vás pustili.

To asi ano. Hned v prvním zápase gól.