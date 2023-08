Mladý sniper dal v minulé sezoně 37 branek. Za podzim stihl pět hattricků, něco přidal i na jaře a nebýt výpadku kvůli zranění, mohl zaútočit na krále střelců všech jihočeských soutěží. B skupinu I.B třídy však ovládl jednoznačně. „Byla to moje třetí sezona mezi dospělými, když jsem tu první odehrál ještě jako dorostenec. Byla to střelecky samozřejmě ta nejlepší. Na druhé straně jsem si ve Strakonicích zahrál pár zápasů v krajském přeboru. To byla zase vyšší úroveň. Ale nejvíce to tam padalo teď a hlavně bylo jen jedno zranění, jinak se mi vyhýbala,“ hodnotil uplynulou sezonu Josef Šourek.

Při takovém střeleckém koncertu je pochopitelné, že o jeho služby byl v přestupovém okně zájem i v jiných oddílech. „Je fakt, že jsem měl jednu nabídku z I.A třídy a dvě z krajského přeboru. Jsem rád, že si mě všimli a doufám, že v nové sezoně alespoň trochu navážu na tu minulou. Ale nabídkám jsem odolal a zůstávám v Sousedovicích,“ uvedl k námluvám z jiných klubů mladý střelec.

OSOBNOST DENÍKU: Martin Prášek se chce z České ligy prostřílet do áčka Dynama

Sousedovičtí měli přímo skvělou přípravu, co očekávat od vyšší soutěže? „Myslím, že připraveni jsme dobře. Hlavně aby nám vydrželo zdraví. Po minulé sezoně odešli tři hráči a jeden přišel. Je nás tedy o něco méně, ale věřím, že uděláme dobré výsledky. Je ale fakt, že I.A třída bude asi hodně vyrovnaná. Sami jsme zvědaví, na co máme. Zápasy může rozhodovat jediný gól, nebo rozhodne, kdo ho dá první. Čekáme hodně vyrovnaná utkání a věříme, že se to bude přiklánět na naši stranu,“ hledí do nové sezony Josef Šourek.

Na začátek sezony cestují Sousedovičtí do Plané u Českých Budějovic. Ta se v minulé sezoně dlouho zachraňovala. „Je to zápas, který by mohl naznačit naše ambice. Víme, že hráli spodek, ale to nemusí před novou sezonou nic znamenat. Nevíme, do jaké míry v Plané posílili. Hrajeme na začátek sezony dvakrát venku a věřím, že nějaké body přivezeme,“ doplnil ke startu sezony sousedovický kanonýr.