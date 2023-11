„Především musím poděkovat spoluhráčům, protože při tom prvním gólu mě dostali do jednoduché pozice, kdy jsem dorážel střelu Jindry Kaduly do prázdné brány. Neberu, že bych nějak ovlivnil zápas, prostě to tak vyšlo,“ hodnotil Lukáš skromně svůj gól v úvodu utkání a pokračoval: „Vytvořili jsme si plno šancí, David Bálek byl snad ve třech. Za mě mohl být zápas klidnější, když jsme mohli vyhrávat o dva či tři góly. Bohužel jsme po vyrovnávacím gólu dostali Doubravku na koně.“

Ve chvíli, kdy možná fanoušci tak trochu brali i remízu, přišel druhý katovický gól. A nejblíže „zakončujícímu“ stoperovi hostů byl znovu Lukáš Bálek. „Když se to již schylovalo k nerozhodnému výsledku, který by pro nás nic moc neřešil, tak jsem zapresoval stopera po dlouhém nákopu, myslím od Kuby Brabce, a on to pro Doubravku trefil tak nešťastně, že míč skončil v síti. Ale ruku na srdce, my takové nešťastné góly dostávali do té doby pravidelně,“ dodal s úsměvem Lukáš Bálek.

Na začátku „inkriminované situace“ nic nenasvědčovalo tomu, že by z toho mohla být branka. Ale Lukáš hostujícího obránce k chybě donutil. „O půli jsme si v kabině říkali, že je třeba obranu soupeře trochu rozlomit dlouhými nákopy. To se vydařilo a jsem rád, že z toho padl čtvrt hodiny před koncem rozhodující gól,“ vrátil se ještě k důležité brance Lukáš Bálek a pokračoval: „Pro všechny v kabině je to obrovské uklidnění, protože to pro nás poslední měsíc vůbec nebylo jednoduché. Snad poprvé v historii, co jsme v tomto složení v Katovicích, tak jsme třikrát za sebou prohráli a bylo se třeba jakoukoliv výhrou odrazit zpět. Jsem rád, že to přišlo hned teď s Doubravkou a chtělo by to navázat výkonem a body v Hořovicích.“

Po nevydařených zápasech byla nálada v týmu a psychika hráčů hodně dole. Bylo třeba na tom zapracovat. Co hráči změnili? „S klukama jsme si udělali jakýsi mítink, šli jsme společně na večeři a vyříkali si to. Jasně jsme si řekli, že musíme proti Doubravce podat bojovný výkon, že je to v nás a to se povedlo. Každý z nás nechal na hřišti sto dvacet procent. Jsem za všechny rád, že to vyšlo. Na některých klukách již i bylo znát, že mají těžké nohy. Trochu se to hroutilo, ale ty body nás zase mohou nastartovat k dobrým výkonům v dalších zápasech,“ dodal k výhře nad Doubravkou Lukáš Bálek.