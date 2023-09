A jak vidí Josef prvních šest kol v podání svého týmu? "Oproti B třídě to byl opravdu velký skok. Nová sezona je nesmírně vyrovnaná a každý zápas může skončit na obě strany. Nejsou mezi mužstvy takové výkonnostní rozdíly, jako byly v I.B třídě. Do poslední chvíle nikdo neví, jak zápas dopadne,“ potvrzuje mladý střelec, že to v I.A třídě bude podstatně tvrdší oříšek a doplňuje: "Máme zatím jedinou výhru, tři remízy a dvě porážky. Mohli jsme nyní vyhrát v Prachaticích, předtím i v Hrdějovicích. Ale nepodařilo se. Snad to zlomíme nyní proti Kaplici, abychom mohli hrát v klidu.“

Zrovna zápas v Prachaticích se Sousedovickým povedl a chválil je i domácí asistent trenéra. "To mě těší, že nás soupeř takto bere. Myslím, že jsme byli i o něco lepší, měli šance, ale hraje se na góly a nedokázali jsme to dotáhnout. Dvakrát jsme vedli," vrátil se k zápasu v Prachaticích Josef Šourek.

V minulé sezoně se mu abnormálně střelecky dařilo. Start do nové sezony byl pomalejší, v posledních dvou zápasech se již trefil dvakrát a jednou. "Hovořit o tom, že se vrací střelecká forma, je příliš brzy. Naštěstí tam již něco padlo. Navíc mi nenapsali jeden gól proti Strunkovicím. Snad se to bude lepšit, ale není důležité, kdo dá góly, hlavně je třeba vyhrávat," dodal s úsměvem Josef a doplnil: "V týmu panuje pohoda. Hrajeme slušný fotbal, vidíme, že se dá hrát s každým a zkrátka půjdeme zápas od zápasu. Zatím si to v klidu uhráváme a chválí nás i soupeři."

Sousedovičtí však mají od začátku sezony trochu personální krizi. K utkání bývá k dispozici minimum hráčů. "Zatím zdraví hráčů drží, jen jeden vynechal dva zápasy kvůli zranění. Ale je fakt, že býváme tak dva na střídání. Chtělo by to asi doplnit, ale zatím to zvládáme, tak snad v tomto směru dojedeme v klidu podzim,“ doplnil Josef Šourek.