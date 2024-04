Josef Šourek (číslo 7) v akci v podzimním utkání s Kaplicí.Zdroj: Jan ŠkrleAž nečekaně hladce si nyní Sousedovičtí poradili s prachatickým Tatranem, když zvítězili 4:1. Dvěma brankami se na výhře podílel kanonýr Josef Šourek, který se po třech zápasech absence vrátil do sestavy. Očividně to mělo na hru týmu blahodárný vliv.

Po delší době jste nastoupil k utkání a porazili jste Prachatice. Jak vypadal zápas?

Prachatice jsou sice zkušené mužstvo, ale mají celkem mladý kádr, řekl bych, podobně jako my. Bylo to složité kvůli počasí, pršelo, byla zima, takže to bylo takové divoké, občas byly louže. Ale myslím si, že jsme byli celý zápas lepší. Ne že bychom měli nějaký drtivý tlak, ale dostávali jsme se efektivně do zakončení. A soupeř měl kromě jedné šance v prvním poločase, kdy nám Honza Hrach vykopl míč z brankové čáry, jen střely zpoza vápna, takže neměl žádné tutovky.