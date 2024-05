Vy sám jste dal hattrick, což se nestává každý zápas. Jak vypadaly Vaše přesné trefy?

Vzhledem k tomu, že standardně u nás v útoku hraje Tomáš Kouba, který byl zraněný, tak jsem šel do útoku já. Jeden gól byl po standardní situaci, kdy na mě obrana zapomněla. Vyběhl jsem si a zůstal sám před brankářem, tak jsem to uklidil. Dva góly byly po úniku, kdy jsem utíkal od půlky na brankáře.

Takže jste si našel nové místo v sestavě a zajistil si útok i do závěru sezony?

Trenér to tak vymyslel a vyšlo to. Uvidíme příště.

Po první polovině soutěže to vypadalo těžký boj o záchranu. Co se stalo přes zimu, že jaro vychází tak výborně?

Přišel Vašek Pícha z Písku. Po zranění se u nás rozehrává, což je velká pomoc. Myslím, že jsme přes zimu dobře potrénovali. Kádr se nijak nezměnil, ale všechno si to sedlo. Myslím, že se nám trochu vyhýbala zranění a jak to bývá, po jednom nebo dvou vyhraných zápasech jsme si začali více věřit. Snažíme se o záchranu. Ještě to není jisté, ale vypadá to nadějně. Rád bych zmínil i Netolice. Oba týmy měly po podzimu osm a sedm bodů a na jaře se nám daří, což je skvělé.

Pro Vás osobně to muselo být po podzimu složité. Vyrůstal jste v Netolicích, se kterými jste si to měli rozdat o záchranu. Asi Vám spadl kámen ze srdce, že to vypadá na záchranu obou týmů.

Určitě. V Netolicích jsem vyrůstal a za ty roky se tam vybudoval krásný areál. Myslím, že by byla škoda, kdyby Netolice hrály okresní přebor. Patří tam A třída. Myslím, že teď mají velmi mladý tým a když to udrží pohromadě, měli by jít nahoru. Mají na to kvalitu.

Záchrana ještě není jistá. Hrajete o ni nyní v Bělčicích. Pokud tam vyhrajete, je to hotovo.

Přesně tak. Potřebujeme tam získat alespoň bod a pokud se nám to povede, věřím, že budeme zachráněni. Bude to pro nás důležitý zápas. V dalším kole máme doma Netolice a byl bych rád, kdyby již byly před vzájemným zápasem oba kluby zachráněné. Ve složité situaci je Dražejov a pokud my vyhrajeme v Bělčicích, tak by to mělo být již rozhodnuté.