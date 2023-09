V minulé sezoně se Netolickým nedařilo, hrálo se o záchranu, spíše se bránilo než útočilo, a tak se ani Jakub Varyš tolik střelecky neprosazoval. Od nové sezony se objevil v dresu Sokola Bavorov, který má ambice hrát v I.B třídě co nejvýše. "V Netolicích se nám nedařilo a tak trochu jsem ztrácel motivaci a cítil, že potřebuji něco nového. Lidi kolem fotbalu v Netolicích byli a jsou super, ale přeci jenom jsem chtěl nějakou změnu. Bavorov byl tak trochu náhoda. Mám tam sice hodně kamarádů, ale náhodně jsme se potkali s Jirkou Fundou a začali se o fotbale v Bavorově bavit. Říkal, že se tam vrátí, řekl mi o dalších lidech, kteří tam mají přijít a bylo jasné, že to bude stát za to. Čekali jsme jen na to, aby se Bavorov v I.B zachránil. Pak již jsem nad ničím neváhal a šel," popsal svůj přestup do Bavorova Jakub Varyš.

Rozjezd sezony mají Bavorovští skvělý, Jakub zase začal střílet branky a je ho plné hřiště. "Tým šlape výborně, takže spokojenost. Že dávám góly, je zásluhou kluků a celkově hry, kterou tým produkuje. Já byl na hřišti platný vždy jen tehdy, když se útočilo a týmu dařilo. Zúročuji hru spoluhráčů. Jsem spokojený, co se týče výsledků i lidí kolem bavorovského fotbalu. Je to skvělé," doplnil kanonýr.

Ve třetím kole hráli v Bavorově Netoličtí. Jakub se proti svému bývalému týmu dlouho střelecky trápil. Nakonec gól přeci jenom dal. "Trápil jsem se dost a asi to bylo i tím, že jsem chtěl až moc skórovat. Ale zastoupili mě jiní a nakonec se mi to přeci jenom povedlo," vrátil se s úsměvem k duelu proti Netolicím Jakub Varyš.

Za čtyři zápasy nastřílel devět branek. To je vstup do sezony jako hrom i pro tak ostříleného kanonýra. "Možná se mi něco podobného podařilo i v dresu Netolic, když jsme ještě hráli I.B třídu. Zkrátka když tým v zápase dominuje, tak se střílí branky snáze. Když jsme hráli A třídu, dostávali příděly a sotva se dostali za půlku, tak se mi nedařilo a tím pádem mě to ani nebavilo. Je to tedy hlavně o tom, že se daří týmu a hráči mi to tam připravují," doplnil Jakub Varyš.

V Bavorově hraje již se zmiňovaným Jiřím Fundou, do týmu se vrátili i další skvělí hráči, přišel i Rosťa Tomek. S těmi se musí hrát skvěle. "Je to úplně jiný fotbal. Především na Jirkovi je vidět zkušenost s ligovým fotbalem. Když má člověk uprostřed hřiště takového hráče, tak je to o něčem jiném. Nemusím mít obavu, že by mi nepřipravili nějaké jasné šance. Všichni zapadli to týmu skvěle jak herně, tak do party. Funguje to naprosto skvěle," zářil spokojeností bavorovský sniper.

Bavorov má skvělý rozjezd, po čtyřech kolem má tři body na druhého. Zatím je asi předčasné tvrdit, že se jde na postup, ale Bavorov by měl jednoznačně patřit do špičky soutěže. "Podle soupisky bychom se v popředí držet měli. Na druhou stranu si myslím, že ještě nepřišli ti nejtěžší soupeři. Určitě přijde zápas, kdy to bude o jednom gólu a tam se pozná charakter mužstva. Tam pro nás bude důležité to zvládnout. Neříkám, že jsme neměli silné soupeře, něco může být výsledkově zkreslené, ale těžší zápasy o popředí tabulky ještě přijdou. Tým ale táhne za jeden provaz, parta je skvělá a nebojím se toho, že by nás něco mělo rozhodit,“ dodal bavorovský střelec Jakub Varyš.