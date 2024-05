Jakube, máte za sebou vítězný zápas s Kameňákem. Je to tým, který bojuje o záchranu a takové zápasy bývají vždy hodně náročné. Vy jste měli celý zápas míč pod kontrolou, ale i tak to bylo skoro 80 minut na hraně. Kdyby se míč někde špatně odrazil, mohlo to být drama.

Vy sám jste měl několik šancí. To břevno, to byl centr, nebo jste to takhle chtěl šajtlí zahrát?

Chtěl jsem nahrát Jardovi (bratr Jakuba - pozn. autora), ale špatně jsem to trefil, ale i tak jsem nastřelil břevno. Skoro z toho padl gól. Nakonec se to k Jardovi stejně odrazilo, ale již neměl čas to dobře zakončit.

V těch šancích byla i ta Vaše pověstná patička. Vím, že to není frajeřina, ale že se k míči v malém vápně jinak nedostanete. Dvakrát to bylo již skoro v bráně.

Zkoušel jsem to v úterý na tréninku. Povedlo se mi to asi dvakrát dostat do brány, tak jsem to zkusil i při zápase. Ale bohužel to ani jednou nevyšlo.

Tatran bral povinnou výhru, mohl z toho však být pro Kameňák debakl

Jednou jste to dostal od spoluhráčů na malé vápno, ale rána šla nad.

Chtěl jsem to dát ranou pod břevno, ale bohužel, tentokrát mi nebylo přáno. Já si o míč hodně řval, Adam Kasík mi to dal, ale míč jsem měl za sebou, tak jsem do toho nějak kopnul a obránce to vyhlavičkoval nad bránu.

Hodně zápasů jste hrál vzadu. Teď konečně jste se dostal na svůj oblíbený post v útoku. Hraje se Vám tam lépe?

Hraje se mi tam lépe. Vždycky jsem hrával spíše vepředu, nikdy jsem nebyl obránce, ale trenéři využívali mé výšky, takže mě posílali dozadu. Nevím, co se stalo, že jsem najednou zase vepředu.

Minulý týden jste dával dva góly ve Čkyni, teď jste měl šance na další.

Mohl jsem se dnes stát nejlepším střelcem týmu, ale nevyšlo to. Naopak jsem udělal z brankáře soupeře nejlepšího gólmana.

Zbývá již jen pět kol, takže teď je to o tom si to užít a připravit se na další sezonu?

Ano, chceme se ještě dostat co nejvýše, protože na nějaké čtvrté místo není velká ztráta a můžeme se tam ještě dotáhnout. Pokusíme se nahrát ještě co nejvíce bodů.