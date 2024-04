Měl jsem tam ještě nabídku od Karla Krejčího, ale vzal jsem to na sebe. z této vzdálenosti jsem to zkrátka musel na sebe vzít.

V uplynulém kole Strakoničtí bodově zvládli těžké utkání s Třeběticemi. Fyzicky náročný duel umocnilo i to, že v posledních dvaceti minutách hráli o deseti. Ve výborném světle se ukázal Dominik Míčka (21 let), střelec úvodní branky utkání, který měl i další obrovskou šanci.

Ve druhém poločase jste šel na bránu prakticky z vlastní poloviny hřiště. Bylo však znát, že hrajete v oslabení a asi již docházely síly na zakončení.

Musím přiznat, že mě již od poloviny hřiště braly křeče do lýtek, takže to bylo těžké zakončení. Ale na to se nemohu vymlouvat, to musím zvládat lépe. Jinak pochvala gólmanovi, ten mě skvěle vychytal.

Dvacet minut jste hráli v deseti a bylo jasné, že přijde obrovský tlak soupeře.

Hlavně v úvodu toho oslabení to bylo opravdu hodně těžké. Bránili jsme zuby nehty, věděli, že přijde centr a snažili se to uskákat. Myslím, že jsme to zvládli.

Co Vás v kabině čeká za důležitý gól?

Určitě nějaká pokuta. Ale obrovsky důležitý gól. Musím pochválit celý tým, zahráli jsme výborně a tři body si zasloužili.

Máte 29 bodů, jste na šestém místě. To asi bylo před jarem spíše zbožným přáním.

Je pravda, že se to možná až tolik nečekalo, ale teď jsme v klidu a zbytek sezony si již můžeme užívat a zahrajeme si dobrý fotbal. Povedlo se nám, co jsme chtěli.

Nyní jedete na Hlubokou, tam si zahrajete asi fotbalu až dost.

To bude těžké utkání. Je to lídr tabulky, ale že bychom tam jeli bránit, to určitě ne. Pojedeme si tam zahrát fotbal, nemáme co ztratit.