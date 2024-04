V úvodním jarním kole Dudák OP Strakonicka vyhrálo béčko Oseka v souboji o čelo tabulky v Doubravici 5:3. A čtyři branky zaznamenal Daniel Stieber. Což o to, v okrese branek padá hodně, ale zajímavostí je, že Danovi bude na podzim tohoto roku teprve šestnáct let. A to již stojí za povšimnutí. Prosadit se v tomto věku mezi chlapy není jen tak.

Dane, dal jsi v Doubravici čtyři branky, je to Tvůj střelecký rekord, nebo již jsi jich nastřílel v mládeži více?

Pamatuji si, že můj osobní rekord byl deset gólů proti Blatné v žácích. Tento počet se mi dosud nepodařilo překonat, ale doufám, že mi to jednou vyjde.

Jak góly proti Doubravici vypadaly z Tvého pohledu ze hřiště?

Z mého prvního gólu, na který mi nahrával před bránu můj spoluhráč z dorostu Jakub Pešek a já zakončoval, jsem měl obrovskou radost. Druhý gól vypadal podobně jako ten první, jen jsem zakončoval ve vzduchu a celkově tato gólová akce byla svižnější. Ve druhém poločase jsme měli rohový kop, když se míč odrazil asi dva metry za velké vápno, tam jsem stál já a z voleje překonal domácího brankáře potřetí. Chvíli před koncem jsem jsem dostal nahrávku na levou stranu a rychle ke mně přibíhal obránce. V rychlosti jsem ho obešel a překonal brankáře počtvrté.