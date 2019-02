Osek - Nový kouč fotbalistů Vladan Vršecký říká pro Deník: Dáváme v podstatě dohromady nový tým.

Vladan Vršecký | Foto: Jan Škrle

Po druhém místu v předchozím ročníku došlo ve fotbalovém Oseku ke změně na trenérském postu, kdy Josefa Mráze vystřídal Vladan Vršecký. Kromě toho tým opustilo také několik zkušených hráčů, takže ambice pro novou sezonu budou skromnější.

Co můžete po několika týdnech, kdy jste v Oseku, říci o svém novém působišti?

Povedlo se udělat umělé zavlažování, měla by se tak zlepšit kvalita trávníku. Problém ale je trošku v tom, že odešla polovina mužstva, dáváme v podstatě dohromady nový tým. Ze třinácti hráčů jich zůstalo šest.

Věděl jste o tom, že kádr dozná takových změn, když jste přijímal nabídku?

Předpokládali jsme, že odejdou tak dva tři hráči. Polovina mužstva je však dost.

Je to velká komplikace v plánech, se kterými jste do Oseku šel?

Vzhledem k úkolu, který mám, a to zapracovat kluky z béčka, je to samozřejmě dobře. Ale pochopitelně by bylo lepší, kdyby zůstalo víc hráčů, abychom se drželi snáze v klidném středu tabulky a mladí dostali více šancí. Uvidíme, jak to dopadne. Ale pokud budeme hrát o záchranu, není šance na experimentování.

To je docela sešup. Po minulém druhém místě mluvíte před novou sezonou o záchraně…

Jak jsem říkal, chtěli bychom hrát v klidném středu tabulky. Ale vzhledem k tomu, kolik hráčů odešlo… Příchod nějakých hráčů je ale v jednání.

Když jsme spolu mluvili asi před měsícem, zmínil jste, že řadu hráčů znáte, protože jste je vedl v mládežnických kategoriích. Takže jste nešel do úplně neznámého prostředí, že?

Nešel. Vždyť ve vedení je dnes Martin Carda, toho jsem vedl od přípravky, dále pak Honzu Nováka. V tom problém není. Největší problém nastal v tom, že odešla polovina mužstva.

Jak se vyrovnáváte s pozicí, kdy jste přišel k mančaftu, který skončil minule druhý, ale který nezůstal pohromadě?

Trénujeme a uvidíme, jestli se někdo přidá. Nezbývá nám nic jiného. Trénujeme prostě s tím, co máme.

Máte stanovený cíl?

Zapracovat tři čtyři kluky z béčka. Ale za současné situace je to tak, že jich budeme zapracovávat sedm.

Vy osobně, jaké máte ambice?

Hlavně, aby tým byl jedna parta a všichni táhli spolu. Aby se nevytvořily žádné partičky.

A po herní stránce, jak by se měl Osek pod vaším vedením prezentovat?

Rádi bychom hráli fotbal bohatý na góly, samozřejmě s tím, že jich co nejvíce padne do branky soupeřů. To všechno se však ukáže až podle toho, jak se mladí hráči zapracují. Ti nejzkušenější odešli.

Dá se říci, že v Oseku dnes už nefunguje A-tým a B-tým odděleně, jako tomu doteď bylo, ačkoliv hráči se prolínali?

Při trénincích fungujeme jako jedno mužstvo. Když je nás víc, rozdělíme to na dvě poloviny, jednu vedu já a druhou trenér béčka Jarda Voříšek. Snažili jsme se být na hřišti každý den.

Nebudou i vzhledem ke zmiňovaným odchodům Oseku chybět hráči? Přece jen, áčko v kraji a béčko v I. A třídě, to už si žádá kvalitu…

S počtem hráčů nebude podle mě problém. S kvalitou do krajského přeboru to bude těžší, rádi bychom se drželi v první polovině tabulky. K dispozici máme asi osmadvacet hráčů, což by na dvě mužstva mělo stačit.

Co byste si přál říci po skončení podzimní části, třeba v nějakém hodnotícím rozhovoru?

Že se nám podařilo držet se v první polovině tabulky a že mladí kluci mohou hrát s tím, že v další sezoně už mohou hrát stabilně.