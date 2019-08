Lažiště – Osek 1:4 (0:1). 77. J. Hrbek – 42. a 80. J. Říský, 67. M. Carda, 70. D. Říský.

„Soupeř byl pro nás velká neznámá, nicméně jsme chtěli uspět a pokračovat ve výkonu, který jsme předvedli v prvním kole doma. Hra nebyla úplně podle mých představ. Měli jsme tam sice excelentní pětiminutovku, kdy jsme se dostali třikrát do šance, ale nedokázali toho využít. Pak se hra srovnala a možná se trochu projevila naše zkušenost, kdy jsme dokázali dát dva góly po standardkách a dva po kombinacích. Myslím, že to bylo zasloužené vítězství,“ shrnul utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Při pohledu na hru byl první poločas čistě remízový, v tom druhém se projevila herní zkušenost hráčů Oseka, „Přesto musím říci, že Lažišťští jsou směrem dopředu silní, ale dokázali jsme jejich nebezpečné hráče ohlídat. Nakonec se dostal do třech šancí střídající Hrbek. Je znát, že má něco za sebou,“ doplnil trenér Voříšek.

Osek se dostal po dvou kolech do popředí tabulky, takže v týmu panuje velká spokojenost. „Jsou za námi teprve dva zápasy. Již před sezonou jsem říkal, že pro nás bude začátek velmi důležitý, když máme solidní vylosování. Pokud to nyní potvrdíme doma s Blatnou, tak to bude podle mých představ. Těžší zápasy určitě ještě přijdou,“ brzdí euforii při pohledu na tabulku trenér.