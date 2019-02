Strakonicko - Krajský přebor fotbalistů pokračoval 8. kolem.

Písek B – Sedlice 3:0 (2:0)

Rezerva Písku nastoupila v sobotu na domácím hřišti k utkání osmého kola krajského přeboru se Sedlicí s cílem zvítězit a získat tři body, které by ji posunuly v tabulce o něco výše. A to se také podařilo, když o své výhře Písečtí rozhodli domácí již do přestávky.

Písečtí vstoupili do zápasu aktivně a již v 5. min. je poslal Chytrý do vedení, když zachytil malou domů soupeře a poprvé překonal brankáře Kozlíka – 1:0. Vedoucí branka hráče domácího týmu uklidnila a od té doby předváděli pohledný fotbal. Ve 23. min. napřáhl ze 30 metrů Rakovan a krásnou střelou vymetl šibenici sedlické branky – 2:0.

Podobný obraz hry přinesla i druhá polovina utkání. V 60. min. Chytrý svým druhým gólem v tomto duelu pečetil zaslouženou výhru béčka Písku v poměru 3:0.

Branky: 5. a 60. Chytrý, 23. Rakovan, rozhodčí: Jaroš, 70 diváků.

Třeboň – Osek 1:1 (1:0)

Ve šlágru kola byl k vidění vyrovnaný duel, ve kterém nebyla nouze o řadu osobních soubojů. Domácí se dostali do vedení v 18. minutě, kdy penaltu se štěstím proměnil Diviš. Po přestávce Osek přidal , hrozil z protiútoků a jeden z nich také proměnil. V 80. minutě po několika nepovedených odkopech třeboňské obrany vyrovnal na konečných 1:1 Pavlovič.

Branky: 18. Diviš z pen. – 80. Pavlovič, rozhodčí: Hodánek, ŽK: 1:3, 200 diváků.

1. Třeboň⋌ 8 6 1 1 19:4 19

2. Osek⋌ 7 4 2 1 18:7 14

3. J. Hradec⋌ 8 4 2 2 14:6 14

4. Čimelice⋌ 8 4 2 2 15:9 14

5. Rudolfov⋌ 8 4 1 3 20:14 13

6. Písek B⋌ 8 3 4 1 13:8 13

7. Kaplice⋌ 8 4 1 3 15:19 13

8. Veselí⋌ 8 3 3 2 7:7 12

9. Soběslav⋌ 8 3 2 3 13:10 11

10. Prachatice⋌ 8 3 2 3 9:15 11

11. Jankov⋌ 8 3 1 4 10:9 10

12. Dražice⋌ 7 2 3 2 7:7 9

13. Sedlice⋌ 8 2 1 5 10:17 7

14. Hluboká⋌ 8 2 0 6 8:16 6

15. Želeč⋌ 8 2 0 6 4:14 6

16. Dačice⋌ 8 1 1 6 8:28 4