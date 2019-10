Osek – Rudolfov 2:2 (1:0). 37. J. Říský, 79. D. Říský – 60. a 71. J. Šindelář.

„Remíza je pro nás ztrátou. Nedokázali jsme potvrdit výkon a výsledek z Olešníka. Nedostali jsme se pořádně dostat do tempa. Hosté nastoupili oslabeni o Pouzara a Hrbáče, přesto si vytvářeli šance. My se sice dostali v prvním poločase do vedení, ale soupeř dokázal po dvou standardkách stav otočit. Hráče jsem na to upozorňoval, přesto nám dal Šindelář dvě branky po trestných kopech. Dokázali jsme to nakonec ještě zremízovat. V závěru jsme se dostali ještě do dobrých šancí, ale remíza je asi spravedlivým vyústěním dění na hřišti,“ komentoval utkání osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Přibyl – Rybák, Krejčí, Carda (36. Hosnedl), Maroušek – Kinkor (67. Lávička), Hoch, J. Říský, Brabec – Blatský, D. Říský.