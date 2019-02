Prachatice, Osek - Asistent trenéra Roman Remeš: Defenziva už nám fungovala o něco lépe než v předešlých zápasech, přesto je ještě na čem pracovat.

Fotbalisté Oseku si v dalším přípravném utkání vyšlápli na účastníka krajského přeboru. Venku v neděli porazili Prachatice 4:2 (1:1).

Prachatice – Osek 2:4 (1:1). Branky: 9. Cais, 58. V. Hovorka – 25. Hájek, 48. Blažečka, 59. Kešner, 77. vlastní Mádl.

Komentáře k zápasu:

Josef Veselý, trenér Prachatic: „Chtěli jsme vyzkoušet hráče, kteří by měli tvořit základní sestavu. Hráli jsme proti soupeři, který se netají ambicemi postoupit do krajského přeboru – a opravdu má kvalitní kádr. Řekl bych, že první půle byla i vyrovnaná. Potom se projevilo, že naši střídající hráči nedokázali nahradit hráče ze základní sestavy. Hosté vyhráli zaslouženě, i když si Pepík Mádl dal krásný vlastní gól – to se stává, nic mu nevyčítám. Hlavně, aby to nebylo při mistráku. Řekl bych, že pro oba mančafty to byla dobrá příprava. Co se týká našich posil, přijde jen Vladimír Hovorka, Milan Brož zůstane v Čížové.“

Roman Remeš, asistent trenéra Oseku: „Byli jsme po většinu utkání lepším a aktivnějším mužstvem. Vstřelili jsme čtyři branky ze hry a další dvě stoprocentní situace ještě nevyužili Kostka a jednu Schánělec. Postupně se trefily zimní posily Hájek s Blažečkou a potom i Kešner. Čtvrtý gól v síti domácích byl vlastní. Defenziva už nám fungovala o něco lépe než v předešlých zápasech, přesto je ještě do začátku soutěže na čem pracovat. Další utkání sehrajeme s dalším účastníkem krajského přeboru, a to s Jankovem v neděli na Hluboké.“

Prachatice: Dvořák – Zábranský (46. Kochna), Mádl, T. Ryšánek, Janoušek (46. Kouba – 63. Petrášek) – Lašák, Kaczko, V. Hovorka, K. Ryšánek – Cais, P. Hovorka.

Osek: Slavík (67. Chaluš) – Rybák (70. Čapek), Mráz (70. Kroupa), Benedikt, Kalianko – Hájek, Kacetl (67. Cibulka), Schánělec, Maroušek (46. Blažečka) – Kostka – Kešner.

JAN ŠKRLE