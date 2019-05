Rudolfov – Osek 2:0 (0:0). 64. a 67. R. Pouzar.

„Pokračovali jsme v mizérii ze zápasu s Českým Krumlovem. Chyběli nám Carda s Marouškem a především Cardova absence na stoperu byla citelná. Nedostávali jsme se do hry, bylo to bez dynamiky a přesnosti. Přesto jsme se dostali do několika náznaků solidních šancí a dokonce Říským nastřelili břevno. Domácí však byli o ty dvě branky lepší a získali všechny body,“ komentoval duel osecký trenér Jaroslav Voříšek.

Sestava Oseka: Kozlík – Kinkor, M. Krejčí st., Blatský, Benda – Brabec, Kroupa, Hoch, Hosnedl – Říský, Ježek (85. M. Krejčí ml.).