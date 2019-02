Osek - Svěřenci trenéra Josefa Mráze v sobotním přípravném utkání podlehli juniorce Písku 2:3.

Vladimír Uher | Foto: Jan Škrle

Porážkou skončilo sobotní další přípravné utkání fotbalistů Oseku. Na domácím hřišti podlehli písecké juniorce 2:3 (2:2).

V úmorném vedru se hrál rychlý fotbal se spoustou šancí. Oseckým chybělo z různých důvodů hned šest hráčů (Carda, Tomášek, Schánělec, Rybák, Kroupa, Benedikt). „Prakticky se rozpadla celá obrana," konstatoval trenér Josef Mráz. Hosté se podle něj představili jako technický a běhavý tým.

Vedení se Písečtí ujali už v 7. minutě, když využili zaváhání v obraně a proměnili samostatný nájezd. Pak domácí předvedli několik pohledných akcí, které ale gólem neskončily. „Až v 19. minutě utekl po lajně Novák, přihrál Uhrovi a ten dal do prázdné branky na 1:1. Jenže hned za čtyři minuty hosté opět vedli, po chybě ve středu obrany proměnili nabídnutou šanci," přiblížil osecký kouč.

Domácí ale znovu vyrovnali, a to hned za dvě minuty – po pravé straně utekl Blažečka, přihrál do vápna Uhrovi, který pustil míč mezi nohama Kostkovi a ten trefil přesně šibenici. Do přestávky pak měli hosté ještě jednu šanci, domácí dvě. Skóre se už ale nezměnilo ani na jedné straně.

Ve druhé půli domácí fotbalisté hosty přitlačili a vytvářeli si šance, jenže neproměnili ani jednu. Naopak v 62. minutě Písečtí vstřelili třetí a rozhodující gól, když opět využili zaváhání v obraně.

Osek: Vokatý (46. Chaluš) – Kovárna (46. Hoch), Baloušek, Krejčí, Linhart (46. Čapek) – Blažečka, Kostka, Pavlovič, Benda – Novák, V. Uher (46. Diviš).