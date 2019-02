Dačice, Osek - Útočník Václav Mrkvička se blýskl hattrickem.

Jiří Prokeš | Foto: Jan Škrle

Druhá výhra ve druhém utkání sezony znamená pro fotbalisty Oseku vedení v tabulce krajského přeboru! Mužstvo v neděli 17. srpna vyhrálo na hřišti Dačic jasně 5:1 (4:1) a jako jediné má plný počet bodů.

Hlavní podíl na zisku tří bodů měl Václav Mrkvička, který si připsal hattrick.

Začátek sice patřil opticky domácím, ale Osečtí postupně ovládli hřiště. Tutová gólová šance přišla ve 12. minutě, kdy po centru Bendy a zpětné nahrávce Blažečky trefil jenom břevno Mrkvička.

Do listiny střelců se pak zapsal poprvé ve 14. minutě – Novák centroval a Marouškovu střelu Mrkvička dorážel do prázdné brány. A to ani zdaleka nebylo všechno. Přichystal si pro domácí další příděl dvou gólů a do poločasu završil hattrick. O dvě minuty později si Mrkvička narazil míč s Novákem a dal na 0:2.

Ve 29. minutě Schánělec vybojoval ve středu hřiště míč a přihrál na nabíhajícího Nováka, ten sám před gólmanem udělal kličku a míč poslal do prázdné brány. Ve 34. minutě Pavlovič centroval do vápna, Mrkvička vyskočil a hlavou dal už na 0:4.

Jediný gól Dačic zaznamenal Vacuška ve 37. minutě po chybě hostů ve středu pole, když prošel středem hřiště a Vokatého prostřelil.

Druhý poločas se odehrál z nutnosti, i když domácí chtěli s výsledkem něco udělat. Ale pozorná obrana v čele s brankářem Vokatým byla vždy na místě a připravena. V 62. minutě zahrozil hostující Pavlovič, trestný kop před vápnem přes zeď ale Ferdan vyrazil.

Čtvrt hodiny před koncem utkání Blažečka krásně trefil šibenici a stanovil na konečných 1:5.

Komentáře k zápasu

Petr Musil, člen výboru Centropenu Dačice: „Výsledek hovoří za vše – exligista Václav Mrkvička v dresu soupeře si své spoluhráče výborně dirigoval, dostával balony tam, kam potřeboval, a vstřelil nám tři góly. My teď v první řadě musíme zlepšit bojovnost, ta nám jaksi chyběla."

Jiří Prokeš, asistent trenéra Oseku: „Zasloužené vítězství. Měli jsme velkou převahu na hřišti i v šancích. Musíme pochválit domácí, že i za nepříznivého výsledku hráli dál a chtěli s výsledkem něco udělat. V některých fázích byl soupeř nebezpečný i v malém počtu na hřišti, ale byli jsme pozorní a měli jsme také štěstí – to k fotbalu patří. Teď zveme diváky na sobotní domácí zápas s Pískem B, aby nás přišli podpořit."

Sestava: Vokatý – Rybák, Carda, Benedikt, Maroušek – Blažečka (80. Roubin), Pavlovič, Schánělec, Benda (82. Krajíček) – Novák (68. V. Uher), Mrkvička (78. Kovárna).