Kola přibývají, body moc ne. A to platilo o obou soupeřích. Hůře na tom tabulkově byli domácí, kteří již balancují na hraně míst, která zaručují udržení v I.B třídě.

Ti také začali utkání lépe a šli do vedení. Soupeř však neměl pro domácí výhru pochopení a ještě do poločasu srovnal. Vše již směřovalo k dělbě bodů, když se hosté pět minut před koncem trefili podruhé. Pro domácí porážka znamená, že mají pouhé dva body náskok na předposlední Bavorov. Naopak Dražejov se tříbodovým ziskem dostal do klidnějších vod tabulky.