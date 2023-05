/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový areál Na Sídlišti ve Strakonicích byl ve středu 26. dubna dějištěm okresního finále 24. ročníku fotbalového McDonald´s cupu kategorie B školních týmů 4. - 5. tříd ze Strakonicka.

Finále kategorie 4. - 5. tříd. | Video: Jan Škrle

Za pěkného fotbalového počasí a skvělé organizace se představilo 16 družstev. "Školní týmy byly rozděleny do čtyř skupin po čtyřech a vždy dva nejlepší celky ze skupin postoupily do čtvrtfinále. Vítězové čtvrtfinále bojovali o postup do finále, ostatní týmy si zahrály o umístění," uvedl k systému turnaje okresní garant McDonald´s cupu Pavel Kohout, který spolu s Grassroots trenérem OFS Strakonice Tomášem Kostkou připravili pro malé fotbalisty skvělý turnaj.

V semifinále vyhrála F.L. Čelakovského Strakonice nad Volenicemi 2:1 a Bavorov nad Poděradovou Strakonice 2:0. V souboji o 3. místo ZŠ Poděbradova porazila Volenice 3:0 a ve finále pak Bavorov přehrál F.L. Čelakovského 4:2. "Vítězný celek ZŠ Bavorov postupuje na krajské finále, které se koná 18. května v Písku," doplnil Pavel Kohout.

1/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 2/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 3/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 4/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 5/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 6/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 7/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 8/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 9/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 10/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 11/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 12/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 13/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 14/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 15/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 16/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 17/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 18/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 19/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 20/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 21/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 22/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 23/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 24/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 25/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 26/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 27/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B. 28/28 Zdroj: Jan Škrle Strakonice hostily okresní finále fotbalového McDonald´s cupu Kategorie B.

Celkové pořadí: 1. Bavorov, 2. FLČ Strakonice, 3. Poděbradova Strakonice, 4. Volenice, 5. Vodňany, 6. Povážská Strakonice, 7. Radomyšl, 8. Dukelská Strakonice, 9. Katovice, 10. TGM Blatná, 11. Štěkeň, 12. Volyně, 13. Komenského Blatná, 14. Čestice, 15. Cehnice, 16. Bělčice.

Autor: Jan Škrle