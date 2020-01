Honza byl vynikají kamarád a také fotbalista. S fotbalem začínal v žácích Fezka v roce 1956 a roku 1962 již spolu s Mírou Žídkem posílili mužstvo mužů, které spadlo zrovna do I.A třídy.

V roce 1964 je již nejlepším střelcem s 15 góly za půl sezony, kdy odchází na vojnu. V roce 1966 se vrací zpět a v ročníku 1968 nastřílel 42 branek, v roce 1970 dokonce 45 branek a tak tomu bylo i následující roky až do sezony 1981/1982, kdy se začíná věnovat výchově mládeže a navíc od jara 1983/1984 trénuje muže A v KP až do ročníku 1989/1990. V sezoně 1986/1987 se pod jeho vedením hraje divize. K fotbalu dovedl i své dva syny Daniela a Jana. Na Křemelce, kam chodil s manželkou na mistrovské nedělní zápasy, nám bude chybět. Rozloučit se s ním můžete přijít do smuteční síně strakonického hřbitova 28. ledna od 10.30 hodin. Nikdy nezapomeneme! Čest Tvojí památce!

Na snímku z roku 1988 nahoře zleva: I. Hrdlička, trenér J. Chaluš, L. Peleška, J. Zušťák, R. Vlk, V. Mrkvička, V. Sokol, L. Sejrek J. Míšo. Dole zleva: J. Hlaváč, M. Krejčík, L. Brynda, M. Kostka, J. Jírava, J. Peterka, J. Herzig, M. Buchal.

Jan Malířský