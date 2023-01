"V prvním zápase jsme si vytvářeli spoustu brankových příležitostí a drželi míč. Hráči měli dobrý pohyb a bylo vidět, že mají chuť. Vstřelené branky byly po pěkných akcích a dali je Josef Šonský a David Petrů, nebo ze střel ze střední vzdálenosti - Adam Bolina, Petr Baloušek. Zároveň si někteří hráči vyzkoušeli různé herní varianty na různých postech. Ve druhém zápase se střelecky nedařilo. I když jsme si proti SKP vytvořili spoustu brankových příležitostí, tak jsme dali pouze jeden gól Matyášem Vořískem v závěru utkání. Nutno dodat, že soupeř byl dobrý na balonu a v pohybu. Ten nám naopak chyběl a i klid a štěstí do koncovky. I tak v rámci přípravy si Junioři zaslouží pochvalu za nasazení a výkon. Hra nám ukázala, na čem musíme zapracovat a o co se můžeme opřít. Zároveň potřebujeme mít zdravé hráče, abychom mohli nechat nejvytíženější hráče odpočinout. Víme, co chceme hrát a na tom budeme i nadále pracovat. Nyní se nacházíme na začátku přípravy, a tak to bereme jako dobrý vstup do zimní přípravy ," hodnotil první zápasy trenér Petr Baloušek.

Na utkání s SKP ČB fotil Jan Škrle.