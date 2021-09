K vidění byla vyrovnaná fotbalová bitva, ve které šli do vedení hosté. Hráči Junioru však ještě v prvním poločae vyrovnali brankou Tobiase Přibyla. Nakonec se domácí rdovali ze všech tří bodů, když dal rozhodující gól Petr Neubauer.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.