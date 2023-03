/FOTOGALERIE/ Šlágr nejyvšší české fotbalové ligy si nemohli nechat ujít ani členové Odbočky přátel fotbalové SK Slavia Praha ze Strakonic.

Strakoničtí fanoušci Slavie Praha si nenechali ujít ligový šlágr s Viktorií Plzeň. | Foto: Jan Malířský

Do Edenu vyrazilo na důležité utkání autobusem šedesát strakonických fandů Slavie a věřili, že si jejich miláčci s těžkým soupeřem poradí. I když jsme celé utkání Viktorku nepouštěli do šancí, přesto jsme už v 16. minutě prohrávali. Do druhého poločasu s několika změnami již naše hra přinesla zlepšení a kýženou výhru. Mužstvu chybí pořádný střelec, jelikož do deseti bránících hráčů je těžké se dostat. Vítězství jistě hráče nabudilo a titul mistra snad před svými pronásledovateli uhájíme.

SK Slavia Praha - FC Viktoria Plzeň 2:1 /0:1/. Branky: 50. Olayinka, 76. Lingr - 16. Chorý. ŽK: Schranz, M. Jurásek, Holeš - Kalvach, Mosquera. Diváků: 18 678. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Machálek /video/.

Sestavy - Slavia: Kolář - Douděra /62. M. Jurásek/, Ogbu, Holeš, D. Jurásek - Hromada /46. Van Buren/ - Schranz /70. Masopust/, Ševčík, Oscar /85. Kačaraba/, Olayinka - Tecl /46. Lingr/. Trenér: Jindřich Trpišovský. Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel /85. Sýkora/ - Bucha, Kalvach - Kopic /85. Durosinmi/, Květ /61. Vydra/, Masguera /83. Jirka/ - Chorý /60. Kliment/. Trenér: Michal Bílek.

Autor: Jan Malířský