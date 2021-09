Soboj sousedů ze spodních pater tabulky začali o něco lépe domácí hráči a již ve 3. mnutě šli do vedení brankou Doležala. Soupeř však dokázal ještě do přestávky stav otočit dvěma brankami Jeníka. Domácí však nesložili zbraně a ve druhém poločase srovnali na konečných 2:2. Autorem branky byl Tipanic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.