"Přišel jsem ve dvanácti letech jako mladší žák do Spartaku Písek, tehdy ještě za lesnickou školou, ve 14 letech jsem se nějakou náhodou dostal k praporku, k pomeznímu rozhodčímu a dva roky jsem jezdil jako pomezní rozhodčí s béčkem mužů. V 16 letech mě oddíl poslal na zkoušky rozhodčího a do 20 let jsem pískal fotbal. Odpískal jsem 350 zápasů jako hlavní rozhodčí. Ve 20 letech jsem to pro neshody s fotbalovým svazem ukončil a věnoval se plně práci v FC Písek. 35 let jsem dělal vedoucího mužstva u B mužů a C mužů a u B dorostu. Podílel jsem se také na různých akcích píseckého klubu. Například na zajišťování finále Českého poháru mezi Spartou a Slavií, na mezinárodním kvalifikačním utkání reprezentací žen nebo rozlučce Jana Zušťáka. Dále také na podpoře hráčů klubu při vyhlašování sportovců okresu. Dělal jsem tu výzdobu ke 100 letům píseckého fotbalu a podobně. S mužstvem jezdím na venkovní zápasy, na domácích jsem samozřejmě taky. Jsem hodně věrný fanoušek," svěřil se Jan Zborník pro klubový web.

Popřejme i za Písecký deník ještě plno krásných let s fotbalem a s FC Písek zvláště.

Zdroj: FC Písek a Jan Škrle