/FOTOGALERIE/ V nadstavbě České ligy žáků U12 hostil strakonický Junior dosud neporaženého soupeře z Benešova. Ten neztratil body ani tentokrát.

Česká liga žáků U12: Junior Strakonice - SK Benešov. | Foto: Jan Škrle

Junior Strakonice - Benešov 0:4 (0:3)

Branky: 36. Šimůnek Richard, 37. Woller Sebastian, 45. Červ Daniel, 63. Woller Sebastian.

"Předposlední domácí zápas v jarní části ligy mladších žáků U12 jsme přivítali SK Benešov, se kterým jsme svedli souboj o první místo v tabulce. V první třetině se obě mužstva oťukávala a hrál jsem bojovný a rychlý fotbal bez větších šancí a chyb. Ve druhé třetině jsme bohužel udělali tři velké chyby, které skvěle hrající soupeř potrestal třemi brankami a víceméně rozhodl o dělbě bodů a první příčce v tabulce. Ve třetí třetině jsme změnili sestavu a hra se vyrovnala a vytvořili jsme si i šance, bohužel bez brankového úspěchu, který by si děvčata a kluci za bojovnost a nasazení zasloužili, ale naopak jsme inkasovali čtvrtý gól. Benešov byl rychlý, tvrdý, technický tým, který zaslouženě zvítězil, nenašli jsme recept na jeho hru. I tak musíme hráče pochválit a poučit se z chyb do dalšího zápasu, kdy jedeme v neděli do Rokycan, kde chceme zvítězit," komentovali utkání trenéři strakonického týmu.