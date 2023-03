/FOTOGALERIE/ Mladší áci fotbalového Junioru Strakonice z kategorie U12 odstartobali jarní část své ligové soutěže vysokou výhrou.

Liga žáků U12: Junior Strakonice - Vlašim 22:0. | Foto: Jan Škrle

První domácí zápas jarní části ligy mladších žáků vyzněl jasně pro domácí družstvo. Tým Petra Balouška a Miroslava Heráka splnil úkol favorita a přejel soupeře z FC Sellier & Bellot Vlašim 22:0.

Celý zápas kluci plnili to, co měli a co chceme hrát. Kombinační, rychlý, agresivní fotbal ve vysokém nasazení celých 90 minut. Byly vidět krásné akce, na dva tři doteky, zakončené krásnými brankami. Je to radost koukat na kluky.

O branky se podělili střelci Junioru takto: Matyáš Voříšek 6, Petr Baloušek a Lukáš Fringoš 4, Matyáš Herák 3, Jan Šindelář 2, Josef Hanzlík, Josef Šonský a Adam Bolina po 1 brance.

Zdroj: FK Junior Strakonice