Branky: 7. Voříšek Matyáš, 24. Baloušek Petr, 85. Voříšek Matyáš - 38. Kopačka David, 90. Rajdl Tomáš.

Domácí mladíci předvedli výborný výkon a těžkého soupeře orazili. Velmi spokojený byl i trenér Petr Baloušek. "Dnes musím smeknout před celým týmem. Bojovný, týmový, odmakaný výkon nás přivedl ke třem bodům v ligové tabulce. Nikdo to nečekal, protože SKP ČB má skvělý tým a výsledky a o to více je vítězství cennější. Borci jde to," pochválil hráče Petr Baloušek na Facebooku.

Utkání svým fotoaparátem sledoval Jan Škrle.