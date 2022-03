Fotbalisté TJ Dražejov (I.B) si pozvali na neděli na strakonickou umělku čkyňské béčko. Účastník OP Prachaticka přijel po sobotním klubovém plese v silně kombinované sestavě doplněný o několik hráčů áčka a dorostu. Nicméně hned v úvodu utkání poslal celek z Prachaticka do vedení Tomáš Had. A jak se nakonec ukázalo, byl to i vítězný gól.