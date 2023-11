/FOTOGALERIE/ Fotbalový mládežnický Planeo cup kategorie U13 měl ve čtvtek na programu další postupovou část, která se hrála ve strakonickém areálu Na Sídlišti. Vyhrálo Dynamo ČB, domací Junior skončil sedmý.

Planeo cup U13: Junior Strakonice - FC Písek 0:0. | Foto: Jan Škrle

Osmička týmů si zahrála systémem každý s každým o postupy do další fáze soutěže. Ve strakonicích se již představily vesměs hodně kvalitní týmy, a tak se hrál výborný fotbal. Strakonický Junior se musel spokojit se sedmým místem.

"První zápas jsme hráli proti Dynamu. Bylo to velice pěkné utkání, kde jsme dlouho drželi krok s favoritem a obdrželi až v závěru utkání dvě branky. Bohužel se nám v tomto duelu zranil Jan Šindelář a do dalších zápasů už nenastoupil. Druhý náš zapas byl proti FC Písek a zde jsme remizovali 0:0. S Pískem jsou zápasy vždy vyhecované a nahoru dolu, utkání mělo kvalitu. Třetí zápas jsme hráli proti SK Petřín a prohráli o čtyři branky. Náš soupeř měl vysokou kvalitu všech hráčů a utkání rozhodl během chvilky," shrnul dopolední část programu strakonických fotbalistů trenér Petr Baloušek.

"V odpolední části jsme nastoupili proti FC Táborsko a podlehli mu 0:2. Baníku Stříbro 1:2, pak jsme porazili TJ Hradiště 2:1 a nakonec podlehli 1. FC Příbram 1:3," doplnil odpolední výsledky trenér a pokračoval: "Bohužel, dnešek pro nás nebyl našim šťastným dnem a obsadili jsme sedmou příčku. Veškeré zápasy, které jsme prohráli, jsme hostům darovali, až na zápasy proti Dynamu a Petřínu. Bylo to po našich individuálních chybách a to rozhodlo o našem umístění. Řekneme si, co chceme hrát, pak jdeme na hřiště a uděláme pravý opak. Snad se těchto chyb do jarní části Divize mladších žáků vyvarujeme a poučíme. Potřebujeme nové hráče, kteří by nám pomohli ke zkvalitnění naší hry."

Konečné pořadí: 1. SK Dynamo ČB, 2. SK Petřín, 3. FC Písek, 4. FC Táborsko, 5. FC Příbram, 6. TJ Baník Stříbro, 7. FK Junior Strakonice, 8. TJ Hradiště.