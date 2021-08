FK Vodňany – Tatran Prachatice B 3:0 (0:0). 56. a 75. Píša, 73. Lorenc.

„Hrálo se utkání velmi dobré úrovně. Hosté se představili jako velmi dobrý soupeř. Hráli aktivně a dostatečně tvrdě, takže domácí měli s jejich hrou problémy. Zejména v prvním poločase, kdy měli fyzické síly zkušení Bízek a Hrbek starší. I přes šance domácích v prvním poločase se utkání zlomilo až v tom druhém, kdy nedorozumění velmi dobrého brankaře Hopfingera s Bízkem využil Píša ke vstřelení prvního gólu. Po této situaci Bízek odstoupil a domácí zaslouženě dokráčeli k cennému vítězství po brankách Lorence, který vypíchl míč hostujícímu obránci a obešel i Hopfingera. Třetí branku vstřelil opět Píša. Na hostujícím týmu se více projevilo značné horko, které jim ubíralo síly více než domácím,“ komentoval utkání předseda vodňanského týmu Karel Hanšuh.

„Nastoupil mladý tým doplněný o zkušené harcovníky Hrbka s Bízkem. První půle byla vyrovnaná, i když mají Vodňany zkušený tým a herně na tom byly lépe. My nedali tři velké šance, oni asi dvě. Ve druhé půli, když to vypadalo, že zápas dorovnáváme i herně, tak jsme udělali hrubou chybu. Pak přišly další dvě a Vodňany vyhrály 3:0. Projevila se nezkušenost mužstva, ale kluci si vyzkoušeli, že A třídu mohou v klidu hrát. zkrátka nás čeká náročná sezona na všech frontách,“ hodnotil utkání prachatický trenér Josef Raušer.

Čkyně – Velešín 7:0 (2:0). 7. Pešl, 39. Rataj, 56. Schwamberger, 58. Novotný, 66. Fiedler, 79. Klose, 82. Štrobl.

„Úvodní zápas mistrovské sezony se nám povedl. Byli jsme důraznější, rychlejší a efektivnější v koncovce. Ze začátku byla znát nervozita, ale po druhém gólu odpadla a postupně jsme hru měli pod kontrolou. Hosté zlobili po sérii rohů a jedním trestňákem zpoza šestnáctky, který ale Formánek chytil. Mám radost, že se trefily všechny naše letní posily a musím pochválit všechny včetně lavičky za perfektní přístup. Děkujeme našim fanouškům za perfektní hlasitou podporu. Nyní nás v sobotu čeká těžký zápas v Roudném,“ komentoval utkání čkyňský trenér Jan Děd.

Trhové Sviny – Strunkovice 4:2 (1:1). 8. a 91. Gažák, 48. Jindra, 70. Kurali – 13. Kadlec, 83. Kuneš

„Domácí favorit pečetil výhru až v 90. minutě! Blaník byl důstojným soupeřem a od domácích diváků jsme slyšeli velkou pochvalu za předvedený výkon. Škoda jen nevyužitých jasných nájezdů na domácího brankáře a zranění Gažíka,“ komentoval duel předseda Blaníku Strunkovice Miroslav Mottl.

Vimperk – Kaplice 3:8 (0:1). 63. Matoušek, 72. Koloušek, 73. vlastní – 10., 55., 57. a 78 (PK) Gutheis, 54. Štěpánek, 67. Faltus, 86. a 88. Kuchař.

„V první půli jsme udělali chybu a prohrávali. Pak jsme měli tři gólovky a ty nedali. Poločas 0:1, nastoupili jsme do druhé půle, že se nemůže nic stát a od 55. minuty jsme dostali za čtyři minuty tři góly. Obrovské chyby, nazval bych to totálním kolapsem celého týmu. Je fakt, že soupeř za stavu 1:5 vystřídal, my dali dva góly a šli dvakrát na gólmana. My nedali, přišla další chyba, šestý gól a kluky to složilo. Ale dostat sedm gólů za pětatřicet minut, to je fakt kolaps,“ komentoval duel vimperský trenér Jiří Formánek.

Semice – Netolice 3:0 (0:0). 39. Valach, 72. Keclík, 90. Císařovský. ČK: 0:1 (45. Borovka).

Radek Varyš, trenér Netolic: "Vstup do sezony je důležitý, ale my ho bohužel nezvládli. Utkani jsme nezačali dobře a vlastními chybami jsme soupeři darovali šance, které naštěstí pro nás pochytal L. Varyš. Poté se hra vyrovnala a do poločasu jsme pak byli lepším týmem. Škoda pokaženého závěru poločasu. Měli jsme několik vyložených šancí, šli jsme několikrát sami na bránu a také nastřelili břevno a tyč, ale poté platilo pravidlo nedáš-dostaneš. Po rohovém kopu přešla pomalá přihrávka přes celé naše vápno a domácí útočník doklepával do odkryté brány na zadní tyči. Následně byl ještě vyloučen T. Borovka po dvou žlutých kartách. Druhý poločas v úmorném vedru naši kluci bojovali i v 10 lidech, nějaké šance jsme si vytvořili, ale soupeř navýšil svůj náskok o další dvě branky a bylo po zápase. Musím kluky pochválit za bojovnost, soupeře za kvalitní a slušnou hru a rozhodčí za dobře odpískané utkání."