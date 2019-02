Strakonicko - Okresní fotbalové soutěže mužů v kostce.

Dražejovský Jan Liška (vpravo) přispěl k výhře svého týmu dvěma góly. | Foto: Jan Škrle

DUDÁK OKRESNÍ PŘEBOR – 3. KOLO

Bavorov – Blatná B 6:2 (5:0). Bavorovu vyšel náramně první poločas, ve kterém rozhodli o zisku tří bodů. Blatenští sice ve druhé půli dvěma góly snížili, ale poslední slovo měli domácí. Branky D. Řezáč 3, Carda 2, Kubíček – Mišiak, Kerndl. Rozhodčí Jáchim.

Katovice B – Lnáře 3:0 (2:0). Překvapivě dobře hrající hosté vzdorovali tlaku domácích, ale přesto do přestávky dvakrát inkasovali. Nemohoucnost Katovických a dvě nastřelené tyče ve druhém poločase znamenaly už jen jeden gól a konečné vítězství o tři góly. Branky Cibulka, Koblic, Hajdušek. Pískal Káník.

Sedlice B – Volyně 0:4 (0:2). Volyňští byli ve vyrovnaném zápase efektivnější v koncovce a mohli dát více gólů. Branky Škopek, Rangl (p.), Myslivez, Brůžek. Řídil Paleček.

Střelské Hoštice – Doubravice 1:1 (1:0). Velmi pěkné vyrovnané utkání hrané ve vysokém tempu. Šancí na obou stranách bylo stejně. Branky J. Boukal – R. Prokopius. Rozhodoval Poklop.

Osek B – Lom 2:1 (1:1). Kvůli nezpůsobilému terénu v Oseku se hrálo v Lomu. K vidění byl vyrovnaný duel, šance byly na obou stranách. Osečtí byli šťastnější, Lom trefil břevno. Branky Komrska, Hoch (p.) – Pekárek. Sudí Krejčík.

Malenice – Cehnice 1:2 (1:0). Domácí byli v první půli a ujali se vedení. Chvíli před přestávkou šel malenický Brabec sám na gólmana Koubu, ale gól nedal. Ve druhém poločase převzali iniciativu hosté a v 51. minutě pěknou střelou z voleje vyrovnali. Byli lepší i přes vyloučení O. Martínka. Malenické několikrát podržel gólman Křenek, ale po chybě obrany v 82. minutě hosté skórovali podruhé. Branky Vilánek – Příbramský, Turek. Pískal Baloun.

Dražejov – Civa Trans Rovná 4:1 (2:1). Do vedení šli po čtvrt hodině hosté, ale domácí stačili do přestávky skóre otočit. Dražejovští pak ve druhém poločase utkání dovedli do vítězného konce, soupeře prakticky k ničemu nepustili. Branky Liška 2, Brabec, Hrčka (p.) – Brázda. Rozhodčí Anšlág.

1. Lnáře 3 2 0 1 12:5 6

2. Bavorov 3 2 0 1 11:6 6

3. Volyně 3 2 0 1 8:4 6

4. Osek B 3 2 0 1 7:5 6

5. Civa Trans 3 2 0 1 6:5 6

6. Katovice B 3 2 0 1 5:4 6

7. Doubravice 3 1 1 1 4:3 4

8. Cehnice 3 1 1 1 5:6 4

9. Malenice 3 1 0 2 5:5 3

10. Stř. Hoštice 3 0 3 0 2:2 3

11. Dražejov 3 1 0 2 4:7 3

12. Blatná B 3 1 0 2 5:14 3

13. Lom 3 0 2 1 3:4 2

14. Sedlice B 3 0 1 2 2:9 1

DUDÁK III. TŘÍDA – 2. KOLO

Drahonice – Kladruby 3:2 (0:0), Faktor 2, Mošovský – Biněda 2. Sudí Jáchim. Pracejovice – Sousedovice B 0:0. Rozhodoval Raba. Vodňany B – Štěkeň B 2:2 (0:1), Jarolímek, Štěch – Miško, Peterka. Řídil Hodánek. Čestice – Libějovice 6:0 (4:0), Petr Němec, Maršala 2, Richter, Plášil. Rozhodčí Hollman. Hoslovice – Balvani 0:0. Pískal Hovorka.

DUDÁK IV. TŘÍDA – 2. KOLO

Volyně B – Radošovice 3:0 (0:0), Suchan 2, Ryba. ČK: 0:1. Sudí Chval. Doubravice B – Číčenice 2:3 (0:2), za domácí Martin Kuchta, R. Prokopius. Řídil Mondek. Nišovice – Lnáře B 3:0 (3:0), Lukeš 2, Samec. Rozhodoval Chvosta. Mnichov – Předslavice 3:3 (2:2), více nehlášeno. Pískal Stejskal. Volno měly Cehnice B.