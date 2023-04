Zlatá Koruna na domácím hřišti deklasovala 12:0 Frymburk. Hned čtyři hráči se do střelecké tabulky zapsali dvakrát. Střelcem víkendu je jeden z nich, Jan Šebelka . Ne proto, že je kapitán, ale dva góly dal i v předchozím zápase a jednou se trefil i na úvod jara do sítě béčka Roudného.

Vzpomenete si, že byste někdy odehrál zápas s podobným výsledkem?

Na podzim jsme porazili Boršov 11:0. Jsou to zápasy, které baví jen do určité doby. Přijde chvíle, kdy se soupeř úplně odevzdá. My vedli po osmi minutách 3:0 a měli to pod kontrolou. Frymburk to měl ale složité. Hrál v pátek a my si i říkali, zda v sobotu přijedou. Přeci jenom k bodům měli blíže v pátečním zápase. Ale přijeli a odehráli to.

Když si promítnete utkání, jak jste viděl Vaše dvě branky přímo ze hřiště?

Zápis o utkání je trochu zamotaný. Z penalty na 3:0 jsem zvyšoval já a ne Kuba Zajíc. Ten dával první gól, druhý Franta Persán. Já pak zvyšoval na 6:0, což bylo po střele z 25 metrů. Docela mi sedla a trefil jsem to k tyči.

Proti Frymburku kopala Zlatá Koruna tři penalty, předtím ve Větřní dvě. A skoro ke každé se postavil jiný střelec. Určujete Vy jako kapitán, kdo na ně půjde?

Opravdu vypadá zvláštně, když skoro v každém zápase kopeme penaltu, ale je to dáno našim ofenzivním stylem hry. Většinou mám kopání penalt pod kontrolou, kluci se mě zeptají, či se na sebe podíváme. Mám to nastavené tak, že já, pokud se na ní cítím, chci kopat první, na další jde pak někdo jiný, kdo se na ni cítí. Dříve jsem na to byl větší sobec (smích). Kolega Franta Persán si ze mě dělá srandu, že půlka mojich gólů je z penalt, tak mu chci dokázat, že umím skórovat i ze hry. Proto nechávám na penalty i ostatní. A zrovna Franta Persán kopal proti Frymburku na konci zápasu naši třetí a neproměnil ji.

Zrovna s Františkem Persánem máte ve střelecké tabulce stejně gólů. Máte mezi sebou nějakou sázku, soutěžíte mezi sebou? Asi ne, když jste ho pustil na penaltu.

Na krále střelců u nás nehrajeme, chceme to hrát týmově. Ale s Frantou spolupracujeme i v práci, takže se dobíráme více než je zdrávo. Kolikrát jdeme do sebe docela dost, ale je to všechno v kamarádské míře. Dříve jsme soutěžili, kdo dá více branek, ale nyní je důležité, abychom sezonu dotáhli do úspěšného konce a je jedno, kdo dá více gólů.

Předpokládám, že si nemíníte nechat postup někým sebrat.

Pořekadlo praví Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Ale v této fázi by byl velký fotbalový hřích to neproměnit v postup. Sami cítíme, že jsme se díky vedení v týmu dobře sešli. Máme to dobře vyvážené dozadu i dopředu. Zápasy ukazují, že bychom měli výkonnostně být asi výše.

Zdroj: Deník