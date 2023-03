/SOUTĚŽ DENÍKU/ Fanoušci, pozor! Hledáme nejlepší fotbalovou adresu v Jihočeském kraji. Kdo bude bojovat o titul Deníku? Podívejte se na aktuální přehled nominací.

Sportovní areál Hliník v Třeboni má skvělé parametry. Zahrnuje travnaté hřiště i to s umělým povrchem, které dělí oboustranná tribuna. Fotbalisté mají k dispozici i tréninkovou plochu. Vše s umělým osvětlením. | Foto: archiv Deníku

Sportovní redakce Deníku vybrala tři fotbalové stadiony v Jihočeském kraji, kterým udělila divoké karty.

Prvním je areál Hliník v Třeboni, kde muži Jiskry hrají krajský přebor. BYl otevřen v roce 2014 a zahrnuje hlavní i tréninkovou plochu a také hřiště s umělým povrchem, vše s umělým osvětlením.

Dalším je sezimoústecký Soukeník. Areál uprostřed lesů u řeky Lužnice by neznalí sotva kdy hledali. Aktuálně tam za 22 milionů vzniklo parádní tréninkové centrum s dvěma travnatými hřišti i umělkou, který využívá hlavně mládež FC Silon Táborsko.

Soutěž Deníku: Hledá se nejlepší fotbalová adresa v Jihočeském kraji

Třetím areálem je ten ve Staré Hlíně poblíž Třeboně. Tam se pyšní vynikající přírodní trávou i hřištěm s umělým povrchem, přestože tamní klub hraje "pouze" okresní přebor. Do své krásy začal růst po roce 2002, kdy obec zasáhla ničivá povodeň a spláchla i původní hřiště.

Pokud vám ve výběru některé krásné fotbalové stánky chybí, tak vězte, že to je záměr. Samozřejmě víme, že skvělých fotbalových adres máme v Jihočeském kraji mnohem víc. Proto přihlaste svůj areál co nejdříve, abychom měli prostor představit ho na webových stránkách Deníku.

No a pak už zbývá jediné, dát svému oblíbenému areálu co nejvíc hlasů, odměna rozhodně stojí za to.

Jak nominovat vaše oblíbené místo?

Stačí maličkost: pošlete email na adresu fotbalova.soutez@denik.cz. K zařazení do soutěžní ankety je zapotřebí adresa fotbalového areálu, minimálně jedna fotka ze hřiště, tribuny či zázemí, zdůvodnění nominace a jméno nominujícího. Nominace přijímáme do 28. března.