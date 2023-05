Každý gól se počítá a je jedno, jak ho dáte, říká kanonýr Ladislav Vávra

V prvním jarním kole dával do sítě Malont čtyři góly. Jak je viděl ze hřiště? „Góly jsem dával tentokrát hlavně díky dobrému výběru místa ve vápně. Na soupeře to platilo. V podstatě jsem uklízel do brány dobře připravené akce od spoluhráčů. Byly tam centry ze hry i standardky,“ vrátil se Jindřich k brankám v duelu s Malonty.

Jako suverénně nejlepší střelec béčka Slavoje by se určitě uplatnil i v divizním týmu. „Je to komplikovanější vzhledem k mému studiu v Praze (studuje mezinárodní obchod na VŠE – pozn. autora). Zkoušel jsem to. Absolvoval jsem přípravu, ale se začátkem studia se to začne komplikovat. Přes týden se moc s míčem nepotkám, snažím se připravovat individuálně cvičením a běháním, ale bez přípravy s míčem nelze hrát divizi. To už je prakticky profi soutěž,“ hovořil o aktuální situaci Jindřich Kordík a potvrdil, že přednější je pro něho v tuto chvíli studium a fotbal na vyšší úrovni přijde případně na řadu až po něm.

Béčko Českého Krumlova bojuje o postup do I.B třídy s Křemží a prioritou by pro Slavoj asi mělo být, s ohledem účasti prvního týmu v divizi, mít druhý tým výše než v okrese. „Rádi bychom postoupili. S Křemží máme stejně bodů, ale nezapomínal bych ani na další celky. Na body je to v tabulce docela vyrovnané. Největší souboj samozřejmě bude s Křemží. Snad v průběhu jara nezaváháme a s Křemží pak hrajeme na konci sezony. Na to se hodně těším. Dlužíme jim porážku z podzimu. Na tom zápase jsem nebyl, v té době jsem hrál za áčko a zápasy se překrývaly. O to větší motivace je Křemži porazit. Jestli to bude do té doby v tabulce vyrovnané, tak bude tento zápas hodně zajímavý. Věřím, že přijde hodně fanoušků,“ hledí dopředu Jindřich.

A jaké je fotbalové krédo českokrumlovského kanonýra? „Určitě se bavit fotbalem, ale s tím souvisí i to, že pro to musí člověk něco udělat, pracovat na sobě. Odhodlanost a zodpovědnost sám k sobě,“ dodal Jindřich Kordík.

