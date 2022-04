Gól z poloviny hřiště se jen tak nepovede, byl první ve Vaší bohaté kariéře? Takový gól se mi ještě nepodařil. Většinou to tam dávám z vápna, že by mě to tam někdy padlo z takové dálky, to se ještě nepovedlo.

Když jste se rozbíhal na míč, rozhodl jste se podle postavení gólmana?

Šel jsem do souboje se stoperem, pak to tam propadlo, viděl jsem gólmana, že je hodně vysoko, tak jsem si říkal, že než běžet takovou dálku až k bráně, tak to raději zkusím. Než běžet přes celou půlku, tak jsem do toho raději praštil.

Přišlo hned po zápase srovnávání s Patrikem Schickem a jeho gólem na EURO?Jo, jo, to bylo hned. Lítá to tady pořád.

Zvyšoval jste tímto gólem na 2:0. Jak padl první?

To bylo po centru zprava, kdy Ondra Červený poslal míč, vápno bylo plné, tak jsem šel na zadní tyč a snažil se jenom trefit bránu. A vyšlo to.

Jako tým máte na jaře za sebou pět zápasů a pět výher. Skvělá bilance. Co se stalo?

Co jsme tak řešili s trenérem Honzou Dědem, tak se tým docela dobře doplnil, vydařila se zimní příprava jak přístupem, tak výsledkově. Vletěli jsme do toho na jaře po hlavě, ale nikdo nečekal, že to vyjde až tak dobře.

Osobně jste se nějaké tři čtyři sezony věnoval více trénování ve Vacově a hrál okresní přebor. Přišla ve Čkyni nová motivace?

Začátek jara mi po pravdě moc nevyšel, tohle byl první zápas, kdy to trochu vyšlo. Byl to pro mě určitě dobrý impulz. Byl to od trénování zase krok jiným směrem. Podstatně lepší je pro mě být hráčem než trenérem. Přišla zkrátka druhá míza.

Ale k trénování se vrátíte.

Asi to tak nakonec dopadne. Honza Děd odjíždí příští půlrok na misi, takže to možná po něm na nějaký čas převezmu. Alespoň taková je dohoda.

