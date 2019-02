Praha, Strakonice - Trenér Miroslav Vávra: „Vzhledem ke kvalitě soupeře jsme měli přivézt dva body. Pokud bychom byli kompletní, museli bychom vyhrát."

Miroslav Vávra | Foto: Jan Škrle

Na první vítězství si házenkáři Strakonic stále musejí počkat. Po dvou úvodních remízách ve 3. kole I. ligy v sobotu 5. října podlehli na hřišti rezervy Dukly Praha 27:30 (14:15) a jsou devátí.

K zápasu odjeli Strakoničtí nejen s cílem přivézt první ligové vítězství, ale také s cílem napravit si pošramocenou reputaci po vypadnutí ve třetím kole českého poháru s Jiskrou Třeboň.

Duel začal ve vlažném tempu, kdy Jihočeši sice otevřeli ve 2. minutě skóre Romanem Marienkou, pak se ale soupeři střídali ve střílení branek až do 11. minuty (5:5). Potom domácí odskočili, především díky nevyužívání hry v početní výhodě Strakonic, a na ukazateli svítilo ve 22. minutě 14:9.

Ovšem s tímto nepříznivým výsledkem se hráčům do kabin k přestávce nechtělo – zabrali a hlavně zásluhou podařených rychlých protiútoků do půle snížili na 15:14.

I když kouč Miroslav Vávra své svěřence o pauze nabádal ke zrychlení hry a zpřesnění kombinace při přechodu do rychlých brejků, nástup do druhé části se hostům hrubě nevydařil.

Po řadě zbytečných ztrát šla Dukla lehce do vedení 20:14, to běžela teprve 35. minuta. Pak se přece jenom trochu chytil i brankář Jakub Jareš a náskok domácích se postupně ztenčoval, až ve 48. minutě bylo vyrovnáno – 24:24.

To však místo k vystupňování tlaku jako by Strakonické uspokojilo a nechali soupeře ujet opět na rozdíl tří branek (27:24 – 54. minuta). O dvě minuty později to bylo opět o branku, na kolena hosty ale na konci zápasu srazily opět zbytečné nevynucené chyby a ztráty míče. Konečný výsledek 30:27 pro domácí je pro Jihočechy velkým zklamáním.

Přísnější měřítko v zápase snesli Jaroslav Dušek a Michal Krejčí, ostatní zůstali daleko za očekáváním. V sestavě opět chyběl Martin Mošovský (dovolená), zdravotní stav nedovoluje nastupovat Petru Masákovi, David Zbíral postupně získává pohybovou jistotu po vážnějším zranění kotníku. A dlouhodobě chybí zraněný Miroslav Masák, kvůli očekávání přírůstku do rodiny neodjel Jiří Vávra.

V příštím kole od 18 hodin přivítají Strakonice v sobotu na domácím hřišti Chodov, tomu patří třetí místo.

Komentář trenéra Miroslava Vávry: „Celkový obraz hry z naší strany byl lepší než v poháru s Třeboní, opět však byla znát absence čtyř spojek. V konci zápasu jsme udělali tři chyby během jedné minuty a bylo rozhodnuto. Výborně zahráli Krejčí a Dušek. Vzhledem ke kvalitě soupeře jsme měli přivézt dva body. Pokud bychom byli kompletní, museli bychom vyhrát."

Fakta

I. liga – 3. kolo: Dukla Praha B – Strakonice 30:27 (15:14). Branky: Pícha 8 (2) – Krejčí 7, Dušek 6, Pek 4 (1), Tockstein 4, D. Zbíral, R. Marienka 2, M. Zbíral 2 (2). Rozhodčí: Fogl, Lízl. Vyloučení: 6:3. ŽK: 2:1. Sedmičky: 2/2:4/3. Diváků: 35.

1. Nové Veselí 3 3 0 0 78:67 6

2. Litovel 3 2 1 0 86:68 5

3. Chodov 3 2 0 1 81:65 4

4. Bohunice 3 2 0 1 59:57 4

5. Jičín B 3 1 1 1 82:77 3

6. Bystřice p. H. 3 1 1 1 70:69 3

7. Náchod 3 1 1 1 81:82 3

8. Karviná B 3 1 0 2 74:75 2

9. Strakonice 3 0 2 1 74:77 2

10. Dukla B 3 1 0 2 71:78 2

11. Dvůr Králové 3 1 0 2 70:80 2

12. Louny 3 0 0 3 61:92 0

MIROSLAV KRENK, PETR ŠKOTKO