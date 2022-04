Kromě utkání v Nové Vsi, která porazila Netolice 5:1, se hrálo již jen ve Čkyni. Ostatní zápasy 15. kola se odkládaly pro nepřízeň počasí. "Sobotní zápas kvůli hlášené nepřízni počasí visel ve vzduchu. V týdnu se navíc zapiskovalo hřiště a bylo připraveno opravdu zodpovedně. Navic páteční trénink absolutně beze sněhu a na super hřišti. Ještě v sobotu okolo desáté ve Čkyni pouze poletoval sníh. A když okolo jedenácté začal sypat, všichni výboři a trenéři se vrhli na přípravu hraci plochy tak, aby se zápas mohl odehrát. A to se povedlo," poděkoval všem, kteří přidali ruku k dílu, aby se mohlo hrát, čkyňský trenér Jan Děd.

A hráči se všem odvděčili tříbodovou výhrou. "Dařilo se nám i výsledkově, a tak důležité tři body zůstaly doma. Bylo to od nás o vůli a morálce. Myslím, že jsme byli důraznější a vytvořili si více příležitostí. Když nevystrelíš, góla nedáš, což u nás neplatilo a dvěma zásahy od Josefů Fiedlera a Krále v prvním poločase jsme šli do kabin za stavu 2:0. Csaplárova past se tentokrát nekonala. Postupně jsme mohli navýšit Geroldem a Fiedlerem, kteří běželi na gólmana, ale góla již nepřidali. Hosté mohli v závěru korigovat Kadlecem, ale křížná střela minula branku. Domácí bubeníci tak vybubnovali tři body a mohli jsme slavit," komentoval utkání Jan Děd a doplnil: "Ještě jednou chci všem poděkovat, kdo se podílel na celkové přípravě před i v průběhu utkání. Něco podobného šlo vidět o chvíli později v ligovém utkání v Českých Budějovicích, které hostily Zlín. Jak říkám, bylo to náročné utkání, ale pro oba stejné a my jsme chtěli asi trošku víc. Nikdo se nezranil, což je fajn. Nyní hrajeme v neděli v 10:30 hodin v Netolicich."