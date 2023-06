Mladý kanonýr zaznamenal na podzim pět hattricků. Na začátku jarní části toho moc nenahrál, ale jen nastoupil na celý zápas, byl to před čtrnácti dny proti Volyni další hattrick. Tentokrát dal ještě o gól více. „Na začátku jara jsem nehrál z důvodu zranění. Na futsalovém turnaji jsem si udělal těžký výron a nemohl se šest týdnů hýbat. Když jsem se vrátil na hřiště, tak jsem si na druhé noze natáhl zadní stehenní sval. Proto ta herní pauza na jaře,“ uvedl ke své absenci na trávníku Josef Šourek a dodal s úsměvem: „Teď už to vypadá, že to zase začíná lepit.“

Sousedovice sice vyhrály nad Vlachovo Březím 7:1, ale soupeř byl dlouho ve hře. „Na začátku druhé půle jsme dali druhý gól, soupeř hned snížil a někdy po hodině hry jsem dal dva góly za sebou a už to bylo v klidu. Ale soupeř se dlouho držel ve hře tím, že jsme již ve 25. minutě dostali červenou a hráli v oslabení. Březí dobře bránilo a docela v první půli kousalo. Po přestávce to tam začalo i v oslabení padat. Po čtvrtém gólu soupeř odešel fyzicky,“ doplnil k utkání Josef.

Pokladník vykřikoval, že se zápas s Osekem nepočítá, smál se Dominik Hrubý

Čtyři góly a ani jeden opět nebyl hlavou. „Všechny čtyři góly byly nohou, ještě nemám v této sezoně ani jeden hlavou,“ uvedl se smíchem sousedovický kanonýr a dodal k brankám: „První gól jsem dal po lobu Filipa Duby přes obránce, já pak šel sám na gólmana. Druhý po přihrávce Ondry Šimka ve vápně. Třetí byl nejlehčí, obránce dal špatně míč gólmanovi, šlo to kolem něho a já to dával do prázdné. Čtvrtý gól byl z dorážky. Střelu spoluhráče gólman vyrazil před sebe a já to vracel do sítě.

Na podzim se mohl Josef vykoupit z „pokut“ pátým hattrickem a povedlo se mu to. Na jaře má hattrick a nyní čtyři góly. Vypadá to tedy, že tentokrát již ho poplatek do kasy nemine. „Asi bych musel dát v posledních třech kolech tři hattricky. Ale to nevím,“ komentoval se smíchem situaci Pepa a dodal: „Vypadá to, že už mě teď nic nezachrání.“

Asi budeme mít bohatší dokopnou, směje se kanonýr Drahonic David Krejča

Sousedovičtí si již několik kol fotbal v klidu užívají a těší se na I.A třídu. „Těšíme se moc a jsme zvědaví, jak se s novou soutěží popasujeme. Ale myslím si, že bychom mohli hrát horní polovinu tabulky. Letos je to tam hodně vyrovnané, uvidíme, jak se bude dařit. Hlavně abychom byli všichni zdravotně fit a můžeme na to vletět,“ hledí již do další sezony mladý sousedovický sniper.

Zdroj: Deník