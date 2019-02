České Budějovice – Větší motivaci pro páteční utkání II. ligy s Mostem (18.00 Střelecký ostrov) snad fotbalisté Dynama ani nemohou mít.

Michal Klesa na Střížkově pečetil výhru Dynama třetím gólem. Trefí se i v pátek doma proti Mostu? | Foto: Deník/ Michal Bártík

„Když vyhrajeme, půjdeme minimálně do soboty do čela tabulky," připomíná trenér Luboš Urban.

Dynamo ještě před pár koly ztrácelo na postupové příčky osm bodů, teď je od Táborska i Hradce už jen o dva body zpět. „Před třemi týdny jsme nebyli v jednoduché situaci, ale z posledních tří zápasů jsme udělali devět bodů, a byť hra nebyla vždycky optimální, v tabulce jsme si polepšili," kvitoval trenér Urban a dodal, že o víkendu v Praze vítězný zápas s Bohemians týmu vyšel i herně. „Od začátku jsme zápas kontrolovali, dobře jsme kombinovali a vypracovali si i tři stoprocentní šance, a přestože jsme proměnili až v závěru poločasu tu čtvrtou, soupeře jsme ve všech směrech přehrávali," vyzdvihl budějovický kouč výkon mužstva.

„Usnout na vavřínech si ale nemůžeme dovolit, čekají nás další důležité zápasy a hned teď s Mostem to doma nebude snadná záležitost," zdůraznil Urban, dle něhož dres pátečního soupeře obléká řada hráčů s ligovými zkušenostmi. „Například Belaň v bráně, stopeři Johana s Procházkou, či ofenzivní záložník Šlapák z Příbrami," upozornil na některé z mosteckých opor.

Most podle Urbanova názoru bude na jihu Čech spoléhat na pevnou obranu. „Potřebovali bychom co možná nejdříve dát gól, aby se hráči zklidnili," přál si.

Na rozdíl od minulého zápasu doma s Vltavínem, kdy někteří hráči ze základu byli ze zdravotních důvodů na tribuně, by proti Mostu mělo být Dynamo v plné síle. „Věřím, že budeme kompletní."

Dle Urbana do zápasu s Mostem půjde Dynamo s cílem vyhrát. „Kluci vědí, že když vyhrají, půjdou do čela a dostanou tak pod tlak oba kluby před námi. To už přece je pořádná motivace!"





Klesa: Na takouvou šňůru jsme čekali hezky dlouho





Záložník Michal Klesa v minulém kole fotbalové II. ligy třetím gólem završil na Střížkově vítězství Dynama s Bohemians Praha. „Vyhrát musíme teď také doma s Mostem," řekl Deníku.

Na Střížkově jste už potřetí za sebou vyhráli, navíc jste dali tři góly, takže domů jste se jistě vraceli v pohodě?

Byl to z naší strany dobrý zápas, celý byl v naší režii a soupeře jsme kromě asi tří standardek do ničeho nepustili. Řekl bych, že jsme podali skvělý týmový výkon – a tentokráte i směrem dopředu.

Vy jste pečetil výsledek gólem na 3:0. Jak jste ho viděl?

Roman Wermke tam zleva vyjížděl s balonem, já mu seběhl z pravé strany, on mi dal krásnou kolmici a já šel sám na brankáře. Nejdřív jsem mu to chtěl dát mezi nohy, pak jsem se ale rozhodl, že mu udělám kličku a vyšlo to.

Hodně se po tak výrazném vítězství zvedla nálada v kabině?

Vyhráli jsme tři zápasy za sebou a na takovou šňůru jsme čekali hezky dlouho, ani na podzim se nám to nepovedlo. A když se to konečně podaří, hned se hraje líp a je i lepší nálada. Taky tabulka se pro nás začíná už vyvíjet líp.

Teď hrajete doma s Mostem. Co od zápasu čekáte?

Most je nepříjemný soupeř, má vysoké kluky a na to jsme na podzim vlastně dojeli, jejich standardky nám dělaly problémy a my se tím dostali pod tlak. Myslím si, že Most sem přijede poctivě bránit a nás zase čeká dobývání. Jako každý domácí zápas.

V Mostě jste prohráli 2:3 a vy jste tam sice gól nedal, ale zato na vás byla penalta, díky níž jste se vrátili za stavu 0:2 do hry.

Já v Mostě hrál levou zálohu, v úvodu druhé půle jsem od Lukáše Jarolíma dostal krásný balon za pravého beka, ve vápně jsem si to píchl a on mě sestřelil. Byla penalta a navíc ten kluk šel ven.

Pár minut nato jste přesilovku využili a vyrovnali, jenže nakonec vám Most i v deseti dal gól a přišli jste i o ten bod…

A ten gól jsme dostali právě z jedné z těch standardek, které jsem zmiňoval. Míč se po ní odrazil na vápno a ten hráč to protlačil skrz chumel hráčů do brány. My pak měli ještě řadu šancí, ale Jarda Belaň nás vychytal a my nebyli schopní dát gól. Byl to pro nás hodně smolný zápas.

Takže o to větší motivaci budete mít pro domácí odvetu?

Samozřejmě, my musíme vyhrát a alespoň na pár hodin se posunout v tabulce na první místo. A ty naše hlavní rivaly dostat trošku pod tlak.

Co byste před zápasem s Mostem vzkázal divákům?

Doufám, že hra bude vypadat líp než minulé zápasy. byl bych rád, kdyby se lidi chytli jako druhou půli proti Hradci, hodně nám pomohli.





Táborsko doma v sobotu





Poslední celek tabulky Fotbalové národní ligy, tj. Bohemians Praha (Střížkov), přijede na Bílou sobotu velikonoční na stadion Soukeník v Sezimově Ústí, kde by se od 17 hod. v utkání s favorizovanými fotbalisty domácího FC MAS Táborsko chtěl pokusit o překvapení.

Jihočeši jsou v tabulce druzí za Hradcem Králové a proti papírově slabšímu soupeři hodlají doma zvítězit. Hosté se dle slov domácího trenéra Petra Frňky ale určitě ještě nevzdali, mají nového trenéra Romana Veselého a dokázali minule venku uhrát v Karviné remízu 1:1.