Start do utkání měli lepší fotbalisté ze západu Čech. Ale dlouho to bylo právě o ten jeden gól z úvodu střetnutí. Přišla však hluchá pětiminutovka v závěru prvního poločase, hosté v ní nastříleli tři branky a bylo prakticky po utkání. Domácí sice do šatny snížili na 1:4, ale po změně stran si hosté tři body v klidu pohlídali.

Junior tak nadále zůstává v tabulce Divize dorostu U17 na předposledním místě.

Utkání svým fotoaparátem sledoval Jan Škrle