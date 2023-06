V posledním kole nasázel hattrick dokonce „Bayernu“. Béčko Sousedovic zvítězilo nad Mnichovem 8:2. To, že dal Milan Glazunov tři branky, není v jeho bohaté kariéře takovou raritou. Ale dát je v rozmezí 11 minut, to se jen tak nestane. „Něco podobného se mi podařilo někdy před pěti lety proti Zdíkovu, kdy jsem dal takto rychle hattrick a osm gólů v zápase. Ale jinak nějaké střelecké rekordy v paměti nenosím,“ doplnil Milan Glazunov a dodal s úsměvem: „Zrovna jsem se v této sezoně za béčko docela trápil a říkal si, jestli to vůbec ještě přijde. Najednou se podařily tři góly, tak jsem byl rád, že jsem branky střílet nezapomněl.“

Tři góly a každý byl úplně jiný. „Jeden byl z trestňáčku, další střelou z dálky a nakonec hlavou. Taková ideální souhra,“ popsal své střelecké zářezy proti Mnichovu sousedovický kanonýr.

Raději hrajeme se silnými soupeři, říká Jakub Houda po skalpu Sousedovic

A branky především v zápase proti Mnichovu potěší. „Bylo to pro nás tak trochu prestižní utkání. Hráli jsme se čtvrtým týmem tabulky. Bylo to fajn, ale nic ostrého. Byli jsme rádi, že jsme zakončili sezonu výhrou,“ dodal střelec.

Ale ani tak známého kanonýra asi „poplatek“ do kasy týmu nemine. „Abych pravdu řekl, ještě jsem nedal vůbec nic. Jsem za to rád, i když samozřejmě rád přispěju. Zatím to zúčtováno není, ale máme nyní v sobotu dokopnou se sranda zápasem, a tak uvidíme, co na mě kluci připraví,“ doplnil Milan Glazunov.

Sousedovické béčko dlouho tlačilo na čelo tabulky. Áčko postupovalo z B třídy, nemělo postupové choutky i béčko? „Až takto jsme to nespojovali. Ale je pravda, že jsme hráli na první místo a chtěli ho řádně oslavit. Bohužel je to u nás někdy tak, že na jeden zápas přijde dvacet lidí a na další sotva jedenáct. Pak je to jako na houpačce,“ dodal střelec.

Na podzim jsem se vykoupil, teď již asi ne, směje se kanonýr Josef Šourek

Milan Glazunov hrával pravidelně vyšší soutěže, jak si tedy nyní užívá tu vůbec nejnižší? „Již jsem delší domu uvažoval, že si půjdu kopnou za kluky do béčka. Ale trochu mě odrazovalo, když jsem viděl, jaké terény by mě čekaly, neříkám, že jsou v B třídě nějaké exkluzivní, ale proti III. třídě jsou znatelně lepší, tak jsem to zase odložil. Ale poslední rok již za béčko chodím. Ne úplně pravidelně, ale vždy, když mi to vyjde. Třeba jednou za tři zápasy. A jsem za to rád, hýbu se, mezi klukama je sranda a fotbal si tady užívám,“ doplnila sousedovická ikona.

Milan Glazunov je však současně i členem výboru sousedovického klubu. První tým mužů postoupil do I.A třídy. Jaké by mohl mít ambice? „Viděl jsem to hodně pozitivně, základ týmu je hodně kvalitní. Povedlo se poskládat skvělý tým. Jsou tam však nějaké dva či tři odchody, tak uvidíme. Celkově si myslím, že by kluci měli hrát minimálně na střed tabulky. Věkový průměr, je skvělý, kluci jsou natěšení, tak by to nemuselo být špatné,“ věří Milan Glazunov prvnímu týmu Sousedovic v I.A třídě.

