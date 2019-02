České Budějovice – První gól Dynama v novém ročníku fotbalové II. ligy v sobotním utkání úvodního kola ve Vlašimi zaznamenal útočník Zdeněk Linhart, jenž hokejovým blafákem zajistil svému týmu i první bod v soutěži.

Zdeněk Linhart ve Vlašimi odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Další dva body však odmítl, protože v další stoprocentní gólové příležitost těsně před poločasem neuspěl a po změně stran navíc poslal z pokutového kopu balon pouze do břevna domácí branky.

Po zápase ve Vlašimi se tudíž jednadvacetiletý útočník, jenž byl před pár dny zařazen do širší nominace nově sestavované české jednadvacítky, při rozhovoru pro Deník jižní Čechy příliš nadšeně netvářil…

Že jste dal první gól v nové sezoně, vás ale jistě těší?

Ten gól mě samozřejmě těší. Bohužel ale to je taky zřejmě jediné, z čeho mohu mít radost…

Trápí vás zřejmě ta neproměněná penalta, kdy jste poslal balon do břevna. Mířil jste opravdu tak nahoru, anebo jste míč netrefil, jak jste chtěl?

Chtěl jsem to dát nahoru, na jistotu, pod břevno. Bohužel to ale šlo o trošku výš, do břevna.

Zpátky k vašemu gólu, díky němuž jste uhráli i svůj první bod v tomto ročníku druhé ligy. Jak jste tu svou trefu viděl? A poděkoval jste Milanu Jurdíkovi za perfektní pas?

Dostal jsem to od Jurďase opravdu krásně, potom už jsem šel sám na bránu. Tu koncovku bych asi měl vyřešit a jsem rád, že jsem to taky dobře vyřešil.

Ještě do poločasu jste měl další velkou příležitost. Možná stejně velkou jako při tom gólu, Jan Šimák vám dal nahrávku jako na stříbrném tácu.

Šimi to tam protáhl po lajně a dal mi to pod sebe na penaltu. Já to měl jako by trošku v záklonu, takže jsem střílel ze stoje a už jsem to stihl dát jen doprostřed brány. Nestihl jsem to líp umístit. Byla to škoda, protože to bylo těsně před koncem poločasu a gól do šatny mohl zápas zlomit v náš prospěch.

Hodně vás mrzí, že jste druhý gól nedal?

Samozřejmě, že mě to mrzí. Vlastně obě ty situace, o kterých mluvíme, rozhodly o zápase. O tom, že máme jenom jeden bod a že nemáme tři. To mě pochopitelně hodně mrzí.

Měli jste i smůlu, když krátce před koncem Kalod hlavičkoval do tyče. Vy jste byl u toho, jak jste tu situaci viděl?

Já na ten centr nedosáhl, za mnou to ale hlavičkoval Ríša a gólman to vyrazil do mě. Já už byl na zemi, s tím asi už nešlo nic dělat.

Úplně na konci jste z vápna překopl bránu.

To byla taková střela… Jak ten balon doletěl na vápno, tak jsem do toho prásknul. Nicméně to bych jako tutovou šanci ale nebral.

Přesto jste si hlavně za druhou půli vyhrát asi zasloužili, nemyslíte?

Asi ano. Myslím, že jsme měli víc šancí. Že jsme nevyhráli, je škoda, v pátek doma s Opavou se to snad podaří.