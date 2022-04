Lheničtí přijeli do Bavorova v roli vysokého favorita, kterou začali hned od úvodního hvizdu potvrzovat. Po čtvrt hodině to bylo 0:2, za chvíli 0:3 a prakticky nebylo co řešit. Domácí sympaticky nesložili zbraně, bojovali dál, ale proti aspirantovi na postup do I.A třídy to nestačilo. Hosté si v klidu hlídali tři body a ve druhé půli je ještě pojistili čtvrtým gólem.

Lhenice jsou tak opět na skóre v čele tabulky před béčkem Junioru Strakonice. Mají navíc ještě k dobru odložený zápas. V boji o postup jsou tak o krůček vpředu. Naopak Bavorov čeká i v dalších kolech boj o únik ze sestupového pásma.