Nejlepší fotbal v okrese Prachatice se v současné době nehraje v prachatickém Tatranu, ani vimperském Šumavanu, ale v FK Lažiště. Klub, který oslaví příští rok padesát let od svého vzniku, hraje jako jediný z Prachaticka krajský přebor.

Z historie lažišťského fotbalu. Foto: Archiv FK Lažiště | Foto: Deník/ Redakce

Fotbal se zde začal hrát v roce 1972. „Iniciativa ke vzniku klubu přišla od místních kluků, kteří hráli v té době v Záblatí. To byli Zdeněk Harant, Venca Princ a Venca Pecka. Chodili do Záblatí do školy, a tak tam začali hrát v roce 1969. V roce 1971 začali uvažovat o založení klubu v Lažištích a ve spolupráci s místním JZD a tehdejším národním výborem se vybudovalo hřiště. A do sezony 1972 – 73 vstoupil tým do okresního přeboru,“ vrátil se k začátkům fotbalu v FK Lažiště dlouholetý hráč a funkcionář klubu Alexander Pavelka.