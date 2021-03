„Fotbalový klub Sokol Stachy byl založen v roce 1931, kdy také bylo vybudováno hřiště na Bubnoži, které se nacházelo směrem ze Stach na Jaroškov. Dnes jej připomínají jen staré železné brány a každoročně se tam odehrává silvestrovský fotbálek. V prvním roce se hrály pouze přátelské zápasy a od roku 1932 byl klub zařazen do II. třídy Jihočeské župy. Po válce hrál od roku 1949 klub okresní přebor a největším úspěchem byl v roce 1959 postup do I.B. Ale po dvou letech následoval sestup. V roce 1984 bylo obcí ve Stachách vybudováno nové fotbalové hřiště, na kterém se hraje dodnes,“ udělal krátký průřez fotbalovou historií klubu jeho předseda Ladislav Heidenreich.

Největší sportovní úspěchy klubu se však váží k roku 1990. Tehdy Sokol Stachy znovu postoupil do krajské I.B třídy a hraje v ní nepřetržitě až do současnosti. „Sokol Stachy vstoupil v srpnu 2020 již do jedenatřicáté sezony, kdy působí nepřetržitě v I.B třídě, a já věřím, že se nám série podaří ještě natáhnout,“ připomíná L. Heidenreich velice zajímavou sérii a pokračuje k milníkům působení v této soutěži: „Největším úspěchem klubu je druhé místo z ročníku 2007 – 2008 a dvakrát třetí místo místo z let 1990 – 1991 a 2009 – 2010. Jedním z nejtěžších ročníků naopak byla sezona 2015 – 2016, ve které jsme se zachránili až remízou v posledním zápase.“

Sokol Stachy odstartoval před deseti lety spolupráci se Sokolem Zdíkov v oblasti mládežnického fotbalu. A profitovat z toho mohou oba kluby. „V roce 2011 se nám podařilo znovu nastartovat práci s nejmenšími a spojit se v mládeži s TJ Sokol Zdíkov. Začali jsme u mladší přípravky a v dnešní době nám už v dorostu dorůstají nové talenty, které se postupně snažíme zabudovávat do mužstev dospělých ať už u nás ve Stachách, nebo ve Zdíkově. Momentálně nám společně fungují všechny kategorie mládeže od přípravek až po dorost. Největší díky si za tento projekt zaslouží, bohužel náš již bývalý dlouholetý funkcionář, Milan Svoboda a také trenér Karel Nový a další spousty dobrovolných mládežnických trenérů. S tímto projektem jsme velmi spokojeni a rádi bychom v něm pokračovali i do budoucna a doporučuji jej i dalším podobně velkým obcím a oddílům, jako jsou Stachy a Zdíkov. Je to pro oba naše oddíly jediná cesta, jak zde na Stachovsku a Zdíkovsku udržet fotbal ještě dlouho let, což je náš současný největší cíl do budoucna,“ vyzdvihuje zajímavý projekt okolo mládeže předseda stašského fotbalu.