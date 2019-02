Strakonicko - Další kolo fotbalového krajského přeboru přineslo na Strakonicko rozpaky.

Osek i Katovice odcházely ze hřiště s prázdnou.

Osek – Třeboň 1:5 (0:1). 88. (PK) J. Říský – 41. a 51. M. Průcha, 66., 72. a 87 (PK) K. Holzepl.

„Nepotvrdili jsme výkon z minulého utkání v Jindřichově Hradci. Jako před čtrnácti dny jsme doma byli neškodní, nemohli se dostat do hry a nefungovala nám záloha. Na úvodní gól jsme hostům nahráli po chybě stopera. Do druhého poločasu jsme hru otevřeli, ale nedařila se moc kombinace. Sice jsme dvakrát nastřelili tyč, ale hosté využili příležitostí, které se jim naskytly. Z naší strany v tom není ta správná pohoda,“ komentoval utkání Jaroslav Voříšek, trenér Oseka.

Sestava Oseka: Hulínko – Kuneš, Krejčí, Carda, Benda (74. Baloušek) – Mráz, Hoch, Kroupa (64. Hájek), Hosnedl – J. Říský, Maroušek.

Dačice – Katovice 4:1 (3:0). 15. M. Šimánek, 22. M. Janák, 36. a 62. T. Jindra – 49. V. Uher.

„V kabině jsme si řekli, že nesmíme soupeře podcenit a naopak jít za tím, abychom dali prvního góla. Ale hned v první minutě netrefíme prázdnou bránu a naopak do vedení šli domácí. Naši hráči byli najednou jako opaření a dostali druhý a třetí gól. Na začátku druhé půle jsme snížili a hned měli další dvě obrovské šance. Nejprve se náš útočník nechal odtlačit před prázdnou bránou a pak jsme trefili břevno. Místo vyrovnání daly Dačice čtvrtý gól a bylo po zápase. Byl to nejhorší výkon, jaký jsem v Katovicích zažil. My jsme schopní hrát výborné zápasy s týmy z čela tabulky, ale se spodkem je to katastrofa. Již ve Včelnici jsme to otáčeli v poslední čtvrthodině, v Dačicích to byla katastrofa úplná. Sice chyběli Chylík a Zoubek, ale to nikoho neomlouvá. Bojovat se musí jinak. Navíc nám ostatní výsledky hrály do karet a my mohli jít na třetí místo,“ komentoval nevydařené utkání v Dačicích Roman Malý, trenér Katovic.

Sestava Katovic: Švehla Rybák, Horejš, Schánělec, Hromíř – Miklas, Cibulka, Kagui, Repa (69. Bláha) – Uher – Koutský (82. Šíma).