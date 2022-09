Koho vybrat Kanonýrem Deníku, bylo jednoduché. Kromě nastřílených čtyř branek stihl Jan Hrbek hattrick během pěti minut. Potvrdil tak, že i ve svých šestačtyřiceti letech je stále postrachem gólmanů. Ve své kariéře nastřílel stovky branek v různých soutěžích. Má však o nich přehled? „Abych pravdu řekl, žádné statistiky si nevedu. Ale řekl bych že těch hattricků bylo tak do deseti. Góly jsem dával, ale že by to bylo po třech a více, to zase ne,“ ohlédl se hodně skromně zpět ve své kariéře Jan Hrbek a doplnil: „Netroufnu si ani odhadnout, zda jsem překročil nějakou zásadní metu v nastřílených brankách.“