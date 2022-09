Branky: 31' Matyáš Homolka, 42' Milan Šedivý - 61' Ondřej Wolf

Sestava SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013: Josef Benada - Mikoláš Novotný, Jan Volf, Václav Zloch, Karel Čikala - Denis Oliver Šuba, Michal Kovačik, Daniel Steiner, Martin Papež - Václav Hanzlík (c), Milan Šedivý. Střídali: David Nosákovec, Veronika Táborová, Matyáš Homolka. Trenér: Vladislav Hájek, asistent: Václav Hanzlík, vedoucí: Darie Hájková

Na těžkém terénu se hrál spíše bojovný než nějak pohledný fotbal. V 1. půli příliš šancí k vidění nebylo, my jsme nedokázali u některých nadějně rozjetých akcí lépe zrealizovat finální fázi. V 31' jsme šli dovedení, když střelu Denyho Steinera z přímého kopu brankář hostů vyrazil pouze před sebe a Mates Homolka pohotově dorážel do prázdné brány -1:0! Ještě do konce 1. půle mohlo být srovnáno, když Honza Volf byl po zákroku zavánějícím šlapákem dočasně vyřazen ze hry a hostujícího hráče, který se následně ocitl ve vyložené šanci, náš gólman vychytal. Vyšel nám nástup do 2. půle a soupeře jsme herně přehrávali, tento časový úsek, který trval do cca 60', bylo tím nejlepším, čímž jsme se dnes prezentovali. V 42' jsme šli do dvoubrankového vedení, když Michal Kovačik ideální přihrávkou vysunul Milana Šedivého, který vyběhnuvšímu gólmanovi udělal kličku a zasunul do prázdné branky - 2:0! Vytvořili jsme si další příležitosti, např. rohový kop Denyho Steinera skončil na tyči. Na kýžený tříbrankový rozdíl jsme se nedostali a hosté nás potrestali v 61´ kontaktním gólem na 2:1. V samém závěru nám ještě zatrnulo. V 69' zatáhl Honza Volf za záchrannou brzdu, když za cenu žluté karty nedovoleně zastavil na hranici velkého vápna unikajícího hostujícího útočníka. Z následného přímého kopu se naštěstí již nic neudálo. Dneska to nebylo o fotbalové kráse, nicméně proti fyzicky založenému soupeři jsme vydřeli tři body a jsme zatím v soutěži bez ztráty bodu! Příští kolo zajíždíme do Netolic a budeme chtít na tuto vítěznou sérii navázat.

Ml. žáci: SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013 - FK Olympie Týn nad Vltavou 6:2 (3:1)

Branky: 25', 28' a 32' Matyáš Homolka, 2' Michal Pilnáček, 41' Vojtěch Sajfrid, 50' Dominik Hebr - 24' a 58' Tomáš Pavliš

Soupiska: Adam Hübner (c) - Tomáš Hájek, Václav Kovačik, Jakub Vávra, Dominik Hebr, Tomáš Kafka, Vojtěch Sajfrid, Jakub Čikala, Matyáš Homolka, Jan Frček, Ondřej Nárovec, Michal Pilnáček, Jan Benada, Filip Kuncl. Trenéři: Miroslav Herák, David Punčochář, vedoucí: Darie Hájková.

Na průběžně vedoucí tým soutěže si kluci vyšlápli a po velmi dobrém výkonu zůstávají v součtu se staršími všechny body ve Volenicích! Pochvalu zaslouží celý tým!

Autor: Vladislav Hájek